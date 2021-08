Thomas Sotto et Julia Vignali : le duo de Télématin se livre sur leur nouveau parcours et sur leur relation !

Télématin revient en force avec une formule entièrement revue. C’est le moment pour les amoureux de l’émission de renouer avec Thomas Sotto et Julia Vignali aux commandes. Déjà très complice, le duo s’est d’ailleurs confié dans les colonnes du Parisien sur leur nouveau rôle. On y apprend de belles confidences qui justifieront sans doute le succès de la paire que forment Thomas et Julia. Découvrez plus dans la suite.

Une émission totalement remodelée et un duo uni

La matinale de France 2 qu’est Télématin a vu sa formule s’actualiser par la direction de France Télévisions. Au rang des grandes mises à jour, impossible de passer à côté du remplacement de Laurent Bignolas. En effet, ce dernier a été substitué au duo formé par Julia Vignali et Thomas Sotto. Les deux présentateurs étaient au micro du Parisien lors d’une interview le dimanche 22 août. C’était donc l’occasion pour eux de donner un aperçu des surprises auxquelles les téléspectateurs auront droit.

On peut déjà supposer que l’ambiance est assez bonne au sein des deux animateurs. Chose surprenante, ces derniers se sont pourtant connus seulement après avoir pris les commandes de l’émission. Depuis que cette dernière existe, elle a d’ailleurs toujours été présentée par un seul présentateur. Pour Thomas Sotto, ce changement ne bouleverse pas grand-chose. En effet, ce dernier assure que lui et sa co-animatrice feront exactement ce que faisait Laurent Bignolas. Selon Thomas, il ne va juste pas animer une émission avec Julia.

Les deux forment un couple qui a l’intention de réellement s’intéresser à leur bien être réciproque. « Nous allons faire la même chose que Laurent Bignolas. Nous sommes deux, nous sommes un couple. Et quand on vit en couple, on fait attention à l’autre », avait-il expliqué. Julia Vignali quant à elle, est certaine que chacun serait capable de combler les manquements de l’autre au besoin. « Si l’un peut être fatigué, l’autre est là ! Il y a un esprit d’équipe particulier le matin », lâche-t-elle.

La convivialité au rendez-vous pour maintenir l’identité de l’émission

📺 Demain c’est la rentrée pour la première matinale de france, @telematin ! 7j/7 dès 6h30, du lundi au jeudi :@ThomasSotto et @juliavignali Du vendredi au dimanche :@DamienThevenot @mlauque Et moi, je vous retrouve vendredi prochain à 20h ! 😉@infofrance2 pic.twitter.com/48YmDW65Wz — Jean-Baptiste Marteau (@jbmarteau) August 22, 2021

Le ‘’couple’’ comme le dit si bien Thomas Sotto est très complémentaire. Ce dernier n’a pas manqué de souligner que la première rencontre entre lui et Julia a été exceptionnelle. L’animateur indique qu’il y a eu une complicité directe humainement tout comme sur le plan professionnel avec Julia Vignali.

Le journaliste qui a accepté de présenter Télématin avait imposé quelques conditions avant de dire oui pour son nouveau rôle. Au programme, on s’apprête à avoir droit à de l’information, de la bonne humeur, et à de la rigueur.

Le duo assure être capable de donner plus de poids à l’actualité. L’ADN de la convivialité est à maintenir absolument, ont-ils souligné. Du lundi au jeudi, les téléspectateurs pourront donc retrouver Thomas Sotto et Julia Vignali dans leur émission Télématin. Cependant, du vendredi au dimanche, c’est un autre duo qui prendra les commandes de l’émission.

Les conditions qu’aurait posées Thomas Sotto

Le Point affirme que Thomas Sotto avait exigé certaines conditions avant d’accepter officiellement d’être sur le plateau de Télématin. L’homme a en effet demandé à France 2 la possibilité de continuer à animer d’autres événements de la chaîne. Il aurait alors obtenu satisfaction.

Thomas sera toujours présent dans les 20 heures de France 2 le weekend pour remplacer Laurent Delahousse. On le retrouvera toujours dans l’émission politique Vous avez la parole.