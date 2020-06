Thomas Dutronc a décidé de rester auprès de sa mère à cause de ses craintes

Le coronavirus a entraîné de vives inquiétudes dans de nombreux foyers français. Certains ont décidé de quitter la capitale, d’autres de s’enfermer avec des amis dans une grande ville et plusieurs Français ont été contraints de jongler avec leur solitude. Thomas Dutronc avait le choix, celui de rester aux côtés de Françoise Hardy ou de s’éloigner pour rejoindre la Corse. Le chanteur n’a sans doute pas dû réfléchir très longtemps pour trouver la meilleure solution puisqu’il a décidé d’être auprès de sa maman pour cette période difficile.

Thomas Dutronc n’aurait pas voulu laisser Françoise Hardy

Certains étudiants qui vivaient dans 9 m² pour leurs études ont décidé de rejoindre leurs parents pour ne pas être totalement seuls. D’autres ont pris cette décision afin de se réunir, car finalement à plusieurs, on est plus fort. La période du confinement a été très difficile, voire insupportable pour de nombreux foyers et Thomas Dutronc ne se voyait pas de rejoindre l’île de Beauté alors que Françoise Hardy aurait été totalement seule pendant plusieurs semaines.

C’est dans une interview accordée à Télé Star qu’il a décidé de faire quelques confidences par rapport à sa maman et le confinement .

. Son père est installé en Corse depuis quelques années et Thomas Dutronc possède aussi une demeure sur cette très belle île.

Il n’a pas décidé de partir vers la Corse, car il est resté aux côtés de Françoise Hardy.

Il avait finalement peur qu’un problème se produise, il n’aurait pas pu rejoindre sa mère à cause du confinement.

Dans ces conditions, il n’a pas pris un seul risque et il a pu finalement passer plusieurs jours avec sa maman. Il a tout de même donné des nouvelles assez rassurantes en précisant que Françoise Hardy allait mieux, mais il préfère ne pas s’éloigner, car la situation peut toujours déraper.

Pourquoi Thomas Dutronc est-il aussi inquiet ?

Si vous ne connaissez pas l’histoire de Thomas Dutronc et de Françoise Hardy, il est judicieux de partager quelques précisions. En effet, la chanteuse a été la cible d’une tumeur du pharynx et elle est en rémission. C’est toujours le cas et sa santé est un peu meilleure selon les propos de son fils qu’elle a pu avoir avec Jacques Dutronc. Il fallait l’écouter sur RTL pour en apprendre un peu plus concernant sa maman puisqu’elle va bien désormais, mais son état de santé n’était pas forcément formidable.

Niveau cancer, elle est vraiment en rémission, mais elle a plein de petits pépins au quotidien.

Thomas Dutronc était ainsi à ses côtés pendant ce confinement, cela lui permettait d’être très réactif si la situation devenait insupportable, voire dramatique. Le chanteur précisait à la radio qu’il ferait tout pour trouver des solutions.Comme c’est le cas pour de nombreuses personnes qui ont été la cible d’un cancer, il ne faut pas oublier que la santé est fragile. De ce fait, avec l’épisode du coronavirus, elles étaient forcément dans les populations à risque.

Il ne faut pas oublier que Françoise Hardy a eu plusieurs cancers, cette situation aurait donc pu l’inquiéter et selon son fils, elle était finalement assez angoissée à cause de la propagation du Covid. Il y a de grandes chances pour que la présence de son fils à ses côtés a pu la réconforter. Comme vous le savez, même en rémission, il faut toujours être vigilant.