Thierry Olive de L’amour est dans le pré : son exploitation totalement détruite par un incendie !

Alors qu’il se faisait plus discret à la télévision, notamment depuis son mariage avec Annie, le trublion de M6 vit actuellement des heures difficiles.

D’après le journal « La Manche Libre », un terrible incendie a eu lieu dans la ferme de Thierry Olive, au cours de la nuit du vendredi 17 au samedi 18 avril.

D’après les premiers éléments de l’affaire, un bâtiment entier de l’exploitation serait parti en fumée, et il aurait fallu des dizaines de pompiers pour venir à bout du feu particulièrement virulent.

Un incendie ravage la ferme de Thierry Olive

C’est vers 22 h 30 vendredi soir 17 avril qu’un feu impressionnant a débuté dans la ferme de l’emblématique candidat de l’émission « L’amour est dans le pré », et plus particulièrement au lieu-dit Catte-sur-Cat, dans la petite commune de Ver.

L’incendie a vite fait quelques dégâts conséquents, en détruisant notamment un bâtiment de 500 mètres carrés, et tuant au passage l’un des veaux du fermier. Heureusement pour Thierry Olive, ce dernier ne se trouvait pas sur place au moment des faits, puisqu’il était chez son épouse à quelques kilomètres de sa ferme.

D’après les informations de Ouest-France, le gigantesque brasier a nécessité 34 pompiers et 4 lances à eau pour pouvoir être maîtrisé, en sachant que 2 nouveaux départs de feu ont eu lieu dimanche matin, dans les décombres du bâtiment détruit, nécessitant à nouveau l’intervention des sapeurs-pompiers.

Même si la cause de cet incident n’est pas encore très claire, il n’est pas impossible que cela puisse venir d’un court-circuit du matériel présent dans la bâtisse.

Bien que personne n’ait été blessé, on peut aisément imaginer qu’il n’est pas facile de voir partir en fumée des années de travail, et d’autant plus lorsqu’un animal a aussi péri dans les flammes.

Le beau parcours de Thierry Olive depuis « L’amour est dans le pré »

Celui qui reste dans la mémoire des téléspectateurs de M6, comme LE candidat incontournable de « L’amour est dans le pré », a connu un sacré beau parcours depuis son passage dans l’émission en 2012.

Pendant cette saison, il était tombé amoureux de Annie, une adorable prétendante, qu’il faisait au passage beaucoup rire.

Après la diffusion du programme, ce personnage est vite devenu populaire à la télévision, en participant notamment à d’autres émissions comme « Fort Boyard » ou « C’est mon choix ».

Après avoir écrit 2 livres il y a plusieurs années, pour raconter notamment sa vie parfois difficile, il semblerait que Thierry Olive s’apprête à faire une nouvelle expérience, en rejoignant le duo d’humoristes « Les Bodin’s » sur scène en 2021.

Un excellent moyen pour l’agriculteur de se relever du drame qu’il vient de vivre, même si d’après ce que l’on connaît de lui, ce n’est pas un incendie qui aura raison de sa légendaire bonne humeur et de son humour.

En attendant, l’émission « L’amour est dans le pré » fait toujours les belles heures de M6 et de ses participants, puisque prochainement c’est le couple formé par Didier et Isabelle qui va se dire oui devant monsieur le maire.

Un beau succès pour ce programme atypique, auquel personne ne croyait au début, et qui existe pourtant depuis 2005.