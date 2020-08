Thibault Garcia & Jessica Thivenin ! Nouveau rebondissement Incroyable !

Si vous suivez les deux tourtereaux notamment sur Snapchat, vous avez pu constater que les bons plans n’étaient plus forcément au rendez-vous avec la même intensité.

Depuis quelques mois, les deux amoureux qui vivent à Dubaï comme Thomas et Nabilla Vergara n’ont pas été épargnés par la vie.

Leur maison a été inondée lors des fortes pluies, leur fils a frôlé la mort, il est retourné à l’hôpital à maintes reprises à cause d’un problème au niveau de l’œsophage et c’est désormais le confinement qui fait des siennes.

En effet, dans les stories, ils ont tendance à partager des vidéos assez loufoques. Elle a même proposé un Tik Tok, l’application qui suscite un fort engouement chez les jeunes.

Il suffit qu’ils partagent une vidéo pour que les haters prennent rapidement le relais. Il ne fallait donc pas s’attendre à des remerciements puisque les critiques ont fusé à cause de quelques tenues et d’une danse. La jeune femme a décidé de prendre la parole pour mettre les choses au clair.

Il y a des gens qui me disent ‘Oui Jess on aimerait trop que tu danses sur TikTok’. Mais le problème c’est que je ne sais pas danser ! Rien que j’ai fait un TikTok avec mon chéri là où on s’amuse à changer nos apparences, j’ai dansé deux secondes on se moque de moi ! Les gars je ne sais pas danser ! Je n’ai pas le rythme dans la peau et je ne l’aurais jamais.