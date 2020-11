Thibault Garcia fait sensation avec son petit garçon sur Instagram ! Découvrez cette photo !

Le départ fut assez difficile pour Thibault Garcia et son épouse à savoir Jessica Thivenin puisque leur petit garçon a été suivi par les médecins. Ils ont été contraints de se rendre à plusieurs reprises à l’hôpital à cause d’un problème de santé. Il y avait également eu un moment bouleversant partagé par Thibault Garcia et Jessica Thivenin. Cette dernière avait fait un massage cardiaque à son fils qui se retrouvait dans une situation délicate. Aujourd’hui, le petit garçon semble être en forme et ce bonheur est toujours très plaisant à voir.

Thibault Garcia pose avec son fils et son large sourire

Le petit garçon prénommé Maylone est gracieux et vous pouvez notamment suivre ses péripéties sur le SnapChat de ses parents. Il a rapidement évolué ces dernières semaines, car il a désormais les capacités de se tenir debout, et même de marcher. Il fait alors le bonheur de ses parents, mais également de toute la communauté qui peut suivre Thibault Garcia et son épouse Jessica Thivenin. Sur le compte Instagram de son papa, vous pouvez d’ailleurs découvrir l’enfant dans sa voiture électrique.

Jessica et Thibault habitent désormais à Dubaï, ils sont loin des caméras françaises et ils peuvent s’épanouir comme ils le souhaitent .

. Le couple tente de diversifier son business, vous avez notamment pu constater que Thibault Garcia avait des talents de chanteur.

En ce qui concerne la photo postée sur le compte de Thibault, les retours sont forcément positifs et les abonnés adorent ces moments de joie et de bonheur.

De nombreux clichés, et même des vidéos sont à découvrir sur le compte du papa et le sourire du petit garçon est contagieux au même titre que son rire, vous avez immédiatement envie de sourire. Il est alors difficile de rester de marbre face à cet enfant qui respire la joie de vivre.

Le quotidien de Thibault Garcia publié en story

Le couple est très visible sur les réseaux sociaux et c’est le cas de nombreuses célébrités de la télé-réalité. Vous pouvez alors découvrir Thibault Garcia et Jessica Thivenin du matin au soir, et même pendant des soirées endiablées avec quelques amis qui ont également posé leurs valises à Dubaï. Cette destination est très prisée, vous avez pu constater que Nabilla et Thomas Vergara ont également une demeure. Il y a aussi la famille Tanti qui a pu s’agrandir il y a quelques semaines. Au fil des stories sur Snapchat, vous pourrez également découvrir Amélie, qui semble proche de Nabilla, elle était en déplacement à Dubaï avec notamment sa famille.

Instagram et SnapChat sont deux applications très prisées par les célébrités de la télé-réalité, car elles ont pu monter un véritable business et c’est le cas de Thibault Garcia qui vous propose très souvent des codes promo.