The Voice Kids : Le prochain jury de l’émission est connu… L’absence d’une personne en particulier étonne les internautes !

C’est sur le compte Instagram officiel de The Voice Kids que l’information a été publiée ce mercredi 22 septembre 2021. En effet, les nouveaux jurés ont été dévoilés, et on peut dire qu’il y a de la nouveauté. Cependant, certains téléspectateurs regrettent déjà un ancien juré, et s’étonnent du choix de la production. Ça commence bien chez les Kids…

Des programmes et des chamboulements pour TF1

Cette année est particulière pour TF1, et surtout, elle est riche en programmation. Beaucoup de choses ont également changé, comme la saison All-Stars de Koh-Lanta, dont le jour de diffusion a changé. Aussi, l’émission Danse avec les Stars est revenue après 2 années d’absence. De ce fait, les téléspectateurs de Koh Lanta ont vu leur programme balancer au mardi plutôt qu’au vendredi. Cela n’a pas beaucoup plu, et ils sont assez nombreux à parler de leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Cependant, la chaîne a révélé qu’il y aura chaque semaine, un événement dans son agenda. Aussi, Danse avec les Stars est diffusée les vendredis, et The Voice, c’est tous les samedis. C’est la seule émission qui n’ait pas encore été bouleversée.

De même, il semble que cette année, The Voice soit disponible 3 fois, pour le bonheur des fans. Il faut dire qu’au tout début de l’année 2021, il y a eu un concours The Voice classique. Depuis le 11 septembre 2021, la version All Stars de The Voice a débuté sur TF1, avec un jury prestigieux. On a pu redécouvrir dans le rôle de coach, Florent Pagny, Zazie, Mika, Jenifer, et aussi Patrick Fiori. Cependant, on apprend que The Voice Kids est déjà en préparation. Il y a quelques semaines, Julien Doré a dit oui, pour devenir juré dans l’émission. C’est également le cas de la jeune chanteuse Louane. Notons que ce sera une 1ère pour les 2 artistes.

Les fans de Jenifer se manifestent

Puisque les 2 chanteurs ont accepté, on connaît maintenant l’identité du jury de The Voice Kids, pour la prochaine édition. Alors ce jeudi 22 septembre 2021, cela a été officialisé sur le compte Instagram officiel de l’émission. Sur l’affiche, on pouvait voir les 2 nouveaux, Louane et Julien Doré, aux côtés de Kendji Girac. Pour ce dernier, ce sera sa 2e participation. Concernant le 4e jury, il s’agit de Patrick Fiori qui sera du côté des petits encore une fois, après avoir fait un tour chez les adultes dans The Voice All Stars.

La composition du nouveau jury de The Voice Kids a quand même été bien accueillie par les internautes, dans l’ensemble. Déjà habitués à Kendji Girac et à Patrick Fiori, Louane et Julien Doré n’ont pas déplu. Cependant, les fans de Jennifer se sont manifestés, regrettant la jeune femme. Cette dernière participe à la version All Stars de The Voice cette année. Il faut dire que depuis le début de The Voice Kids, c’est la 1ère fois que la chanteuse ne fait pas partie de l’aventure. Evidemment, cela n’a pas plu à ses fans, à qui elle manque déjà.