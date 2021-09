The Voice All Stars Vs The Artist : Le producteur de The Voice répond à Nagui : « sa réaction est assez surprenante »… La compétition est lancée !

Nagui serait-il en guerre contre la production de The Voice ? Il semble que oui en effet. D’ailleurs, il ne s’en cache pas. Il n’hésite pas à envoyer des pics à l’endroit du producteur de l’émission de chant de TF1. Pour y répondre, Matthieu Grelier se contente de remercier Nagui pour la pub gratuite. Cette querelle est directement liée à la diffusion de la nouvelle émission de Nagui sur France 2, The Artist.

Nagui à la tête d’une nouvelle émission sur France 2

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nagui (@naguiiiiiii)

Le célèbre animateur de France 2, Nagui a récemment eu le plaisir de lancer un nouveau concept sur la chaîne. Il s’agit de l’émission The Artist. Le lancement a eu lieu ce samedi 11 septembre 2021. C’est bien sûr le mari de Mélanie Page qui a été choisi pour animer cette nouvelle émission.

Le principe de ce projet est assez simple. 22 talents sont sélectionnés, pour réaliser chacun, une reprise de leur choix. Ils auront même la possibilité de laisser libre cours à leur talent d’artiste. Ils pourront réécrire les paroles de la chanson choisie pour la reprise, ou faire une recomposition pour la personnaliser.

Pour les noter, il y aura un jury et aussi le vote des téléspectateurs. Le jury est composé de 3 juges. 2 sur 3 au moins doivent être convaincu pour que le candidat puisse obtenir une étoile. Concernant le vote du public, au moins 50% d’avis positifs sont requis pour obtenir une étoile de la part des téléspectateurs.

Ainsi, seuls les candidats ayant obtenu deux étoiles lors de leur passage auront la garantie de continuer l’aventure la semaine prochaine. C’est un concept novateur qui a de grandes chances de faire un carton. France 2 mise d’ailleurs beaucoup sur cette nouvelle émission. Malheureusement, il se trouve que The Artist passe à la même heure que The Voice.

Nagui révolté par les horaires de diffusion de The Voice

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Voice : La Plus Belle Voix (@thevoice_tf1)

C’était une véritable surprise pour Nagui de découvrir que The Voice serait diffusé à la même heure que son émission. Il était très remonté suite à cette nouvelle, et n’a pas hésité à le faire savoir. D’après lui, il s’agit là d’une tentative de la chaîne TF1 pour lui mettre les bâtons dans les roues. Il s’exprime à ce sujet lors de son passage sur France Info.

Il rappelle que la date de son émission était annoncée depuis bien longtemps. Il était donc impossible que les dirigeants de TF1 n’aient pas eu l’information au moment de programmer la diffusion de The Voice. Pour lui, la seule explication, c’est qu’il s’agit d’une contre-programmation décidée par la chaîne de manière délibérée.

Suite à cela, Matthieu Grelier, producteur de The Voice, a été invité à répondre à ces accusations. L’homme explique d’abord que The Voice est diffusée depuis 10 ans à cette période de l’année, et toujours le samedi soir.

Ensuite, il répond à Nagui en le remerciant d’avoir fait de la pub à son émission. « Et puis surtout merci, parce qu’il a passé plus de temps à parler de nous que de son émission ».

Matthieu Grelier souhaite donc bonne chance à Nagui, avant de donner rendez-vous aux téléspectateurs sur TF1 le samedi à 21h. C’est une affaire à suivre, car Nagui ne restera sans doute pas silencieux après une telle provocation.