The Voice All Stars : Olympe appréhende de façon spéciale son retour sur les écrans… On se demande bien pourquoi !

Plusieurs téléspectateurs ont été chamboulés par le passage d’Olympe dans la deuxième saison de l’émission The Voice. Le télécrochet fête cette année son dixième anniversaire. À cette occasion, l’ancien candidat fera son retour dans la nouvelle édition de The Voice All Stars. Entre les lignes de Closer, l’ancien participant a fait des confidences au sujet de sa transformation physique. Il faut dire que le chanteur redoute énormément les répercussions.

Olympe, longtemps victime de critiques odieuses au sujet de son physique…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OLYMPE (@olympeofficiel)

Une chose est sûre, c’est que Olympe a marqué son passage à la télévision française. Tous les téléspectateurs se souviennent parfaitement de ce magnifique timbre vocal qui caractérise le jeune chanteur. Malheureusement, il a été victime de la cruauté et des jugements de la part de beaucoup d’internautes sur les réseaux sociaux.

Malgré tout cela, le jeudi 25 mars 2021, l’homme de la trentaine s’est adonné à des confidences à cœur ouvert. C’était auprès de ses followers au sujet de l’acceptation de soi. Pour lui, ce n’est pas évident de s’accepter alors que sur les réseaux, on voit les abdos et les muscles.

Olympe affirme qu’il s’est plusieurs fois senti mal face aux autres parce qu’il n’arrivait pas à obtenir ce type de corps. Il aurait pourtant plusieurs fois perdu 25 kg, observé des régimes, et se serait même donné au sport avec excès. Cependant, le résultat, bien qu’il était satisfaisant, n’était pas à la hauteur de ses attentes.

Olympe confie qu’il est même allé jusqu’à publier sur Instagram une photo de lui torse nu devant un miroir. Il a également avoué qu’il a longtemps repensé à tous ces commentaires désagréables des uns et des autres à son sujet. Depuis son passage à The Voice, le chanteur n’arrêtait pas de lire des commentaires odieux.

Parmi ces commentaires, il en a lu comme : ‘’Il est gros’’, ‘’il a les hanches d’une femme’’, etc.

Olympe animé d’une grande peur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Portraits De Nico (@ng.draw30)

Olympe ne fait qu’enchaîner des réussites dans sa vie. L’artiste revient sur scène suite à son mariage avec son compagnon à l’abri du grand public. Les téléspectateurs auront la chance de découvrir le nouvel Olympe sur le plateau de The Voice All Stars. Il y sera en effet dans le cadre de la célébration des 10 ans de la célèbre émission musicale.

C’est une grande joie pour le chanteur, mais également l’occasion de ressentir une peur bleue. Lors d’une interview accordée au magazine Closer, l’ancien participant au programme ressent des craintes qui l’envahissent. Il affirme que son poids était une source de souffrance puisqu’il pesait presque 70 kg au moment de The Voice 2.

Ce n’était pas énorme, mais Olympe faisait déjà l’objet de critiques à l’époque. On ne peut pas dire que ce sera mieux lors de son retour dans The Voice All Stars. La raison est qu’il a pris encore plus de poids. Il est donc déjà certain de recevoir énormément de critiques de la part des internautes.

Toutefois, la différence aujourd’hui, c’est qu’il ne se laisse plus atteindre par ces commentaires.