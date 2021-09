The Voice All Stars ne fait pas que des heureux : Un candidat brise le silence et dénonce sa mise à l’écart !

La nouvelle saison de ‘’The Voice’’ a débuté le samedi 11 septembre dernier. Une nouvelle saison pour marquer le 10e anniversaire du programme. Cependant, il y a une toute nouvelle histoire qui marque cette édition. Il s’agit des propos d’un ancien candidat emblématique qui n’a pas manqué de tirer sur l’émission via les réseaux sociaux. On vous en dit plus dans la suite.

Une nouvelle saison très attendue par le public

Le samedi 11 septembre dernier, de nombreux téléspectateurs étaient face à leur écran de télévision. En effet, c’était le tout premier épisode de la nouvelle saison The Voice All Stars. Dans l’optique de marquer positivement le 10e anniversaire de l’émission, la chaîne s’est donné de grands moyens.

Aussi, il faut souligner qu’au lieu de quatre coachs, on aura droit à cinq coachs. Les talents sont représentés par d’anciens candidats qui devront impressionner Zazie, Patrick Fiori, Florent Pagny ainsi que Jenifer et Mika. Ce premier numéro a fait de nombreux admirateurs dans le rang des internautes. La joie a été encore plus grande avec le chanteur libanais qui a toujours su faire l’unanimité dans son rôle de coach.

Au sein des 50 candidats qui sont prêts à tenter leur chance figurent Louis Delort, Flo Malley, Anthony Touma, tout comme Amalya, Anne Sila et bien d’autres.

Toutefois, l’un parmi les anciens participants manque à l’appel. De plus, ce dernier n’a visiblement pas gardé un souvenir assez charmeur de la saison 1 de ‘’The Voice’’. Il s’agit d’Alban Bartoli qui avait réussi à séduire Florent Pagny par la reprise du titre ‘’La Quête’’ signé Jacques Brel.

Alban Bartoli dénonce une mise à l’écart lors de ses participations aux Anges

La collaboration entre Alban et Florent Pagny n’a pas été une réussite. Dans son livre ‘’La Mélodie du bonhomme, le témoignage d’un enfant à la télé’’, Alban Bartoli y fait moult révélations.

Publié le 2 décembre 2020, on en apprend beaucoup plus sur l’émission et surtout sur sa relation avec Florent Pagny. « Il nous a prévenus qu’il ne nous aiderait pas après l’émission. Il ne nous laisserait pas son numéro, il ne nous écrirait pas de chanson…j’ai trouvé ça honnête contrairement à Mika, qui a promis plein de choses sans s’y tenir », avait-il écrit.

Le jeune chanteur ajoutait également que Florent Pagny rentrait chaque semaine à Miami ou en Patagonie. Le célèbre artiste marquait sa présence pour le prime le samedi et disparaissait le lendemain. Par ailleurs, Alban n’a pas manqué de souligner qu’il trouvait Florent Pagny humain et rempli de sympathie.

Une absence qui se justifie

Plusieurs internautes ont regretté l’absence de Alban Bartoli pour cette nouvelle campagne All Stars. Le chanteur a donc expliqué les raisons via son compte Instagram. Selon ses propos, son ‘’image’’ ne s’alignerait plus avec celle que la chaîne souhaite mettre en avant. À en croire le chanteur, son parcours médiatique au cours de ses 10 dernières années est contraire à l’image que l’émission veut valoriser. « Depuis mes participations aux Anges, j’ai été mis un peu à l’écart », a-t-il avancé.

Néanmoins, le chanteur est loin de regretter ses choix et est fier d’avoir marqué la première saison de ‘’The Voice’’. « Je suis heureux de votre soutien et je serai le premier à regarder les replays et à soutenir les copains », déclarait-il en fin de phrase.