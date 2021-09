The Voice All Star : Patrick Fiori et plusieurs autres coachs retrouvent avec émotion d’anciens protégés… Le public adore !

Les auditions à l’aveugle de cette édition de The Voice All Star sont désormais terminées. En effet, ce samedi 25 septembre, les cinq coachs de l’émission ont pu finaliser leurs équipes. Ils retrouvent avec surprise et une grande fierté, certains de leurs anciens talents. Patrick Fiori n’a d’ailleurs pas été en mesure de retenir ses larmes.

The Voice All Star : des retrouvailles inattendues !

Ce samedi encore, les cinq coachs de The Voice All Star se sont à nouveau retrouvés sur le plateau de TF1. Il s’agit de Jenifer, Patrick Fiori, Zazie, Mika et Florent Pagny. A cette occasion, ils ont pu compléter leurs équipes avec les derniers candidats aux auditions. C’était aussi un moment de retrouvailles, car plusieurs anciens candidats ont fait leur apparition sur le plateau.

Par exemple, la candidate Dominique Magloire (53 ans) était présente lors de la première saison de l’émission. Elle a fait partie de l’équipe de Florent Pagny, qui l’avait d’ailleurs surnommée « la diva ». Il l’a reconnu dès les premières notes et a tout de suite buzzé pour se retourner. Deux autres coachs se retournent, mais Dominique choisit son ancien coach Florent Pagny.

Le coach Jenifer a elle aussi eu droit à des retrouvailles. Elle est séduite par la prestation de Leelou, une jeune candidate de 15 ans. Elle se rend compte qu’il s’agit d’une ancienne candidate de The Voice Kids qu’elle avait encadré 4 ans plus tôt. La coach Zazie est elle aussi séduite par la voix mélodieuse de Leelou. Elle aurait bien voulu la compter dans son équipe. Toutefois, sans surprise, la jeune fille choisit de retourner dans l’équipe de son ancienne coach.

Patrick Fiori, rempli d’émotions, verse sa petite larme !

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y a eu pas mal de retrouvailles lors des auditions de ce samedi. En effet, lors de cette édition de The Voice All Star, Patrick Fiori a lui aussi fait une belle rencontre. Il a retrouvé Cassidy, une ancienne candidate de The Voice Kids.

Aujourd’hui âgée de 18 ans, la jeune fille s’est retrouvée face à son ancien coach. Elle avait fait partie de l’équipe de Patrick Fiori 4 ans plus tôt, pendant la saison 4 de The Voice Kids. D’ailleurs en retournant sur scène, elle espérait qu’il la reconnaîtrait. Son vœu a été exaucé pour son plus grand bonheur.

En effet, dès le début de sa chanson Calling You de Jevetta Steele, Patrick Fiori a buzzé pour la découvrir. L’homme était rempli d’émotions. Il n’a pas pu retenir ses larmes en écoutant chanter sa petite protégée. Bien entendu, la jeune fille choisit de rejoindre son équipe à nouveau. Elle est ravie de pouvoir à nouveau profiter de ses précieux conseils pour être une meilleure chanteuse.

Maintenant que toutes les équipes sont formées, la deuxième phase de l’émission peut enfin commencer. Les candidats pris en charge par chaque coach devront s’affronter jusqu’en finale. A la fin, un seul deviendra le vainqueur de cette nouvelle saison de The Voice All Star qui s’annonce excitante !