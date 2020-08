The Voice 2021 : chamboule-tout ! Florent Pagny revient, un nouveau fait son entrée.

Lara Fabian et Pascal Obispo tirent leur révérence laissant la place au chanteur Florent Pagny qui fait son grand retour, selon PureMédias.

Retour du coach historique

Pour cette dixième édition, la première chaîne et ITVStudio France ont choisi de remanier une fois de plus, la composition du jury. Le programme sera haut en couleur. Florent Pagny, figure emblématique de l’émission, se réinstalle dans l’un des fauteuils rouges. Après sept ans de bons et loyaux services, l’interprète de Savoir aimer avait choisi de déserter le plateau. Il n’a d’ailleurs jamais dissimulé ses doutes concernant le programme.

« Au début de cette saison, mon expérience m’a presque desservi. J’ai eu du mal à me trouver. J’appuyais peu, je n’argumentais pas beaucoup… J’avais besoin de plus de surprise. », déclara-t-il en 2017 avant de s’exclamer : « puis, le troisième jour, j’ai entendu des choses qui m’ont fait vibrer et j’ai commencé à m’éclater. »

Trois ans après son départ du programme musical, la star reprend son rôle de coach. Il avait ainsi exprimé son souhait de réintégration lors d’une interview réalisée dans l’émission d’RTL Laissez-vous tenter en juin 2019.

“Je leur ai dit que je reviendrai pour mes 60 ans donc ça va, c’est 2021. Tout le monde me disait ‘Alors The Voice ? Alors la tournée ?’ J’ai dit ‘Attendez, je viens à peine de finir !’ Je reviendrai pour mes 60 ans et mes 60 ans, c’est 2021 !’” avait-il révélé.

Vianney débarque

Que de nouvelles pour cette dixième édition. Un petit nouveau passe la grande porte et s’installe lui aussi dans ces fameux fauteuils rouges rotatifs : Vianney ! Le jeune homme de 29 ans qui a remporté une Victoire de la musique en 2016 à seulement 24 ans ne cesse de nous surprendre.

Le Palois se prépare d’ailleurs à appuyer sur le buzzeur en s’échauffant le poignet en amont. Il va rejoindre la famille des mentors de The Voice Kids et va offrir un spectacle de taille à ses admirateurs en partageant la scène avec Kendji Girac lors des battles.

2 coach de la saison 9 restent

Le chanteur d’Elle a les yeux revolver, Marc Lavoine et la plantureuse Amel Bent, interprète de Ma philosophie composeront la team de coachs de cette nouvelle saison. A l’inverse, Lara Fabian et Pascal Obispo ne seront pas présents sur le tournage qui débutera en novembre.

Une émission qui compte

TF1 mise énormément sur le programme révélateur de futures stars. Malgré cette période délicate de crise liée à la pandémie de coronavirus, de nombreuses institutions ont dû faire face à de gros problèmes d’ordre financier dûs à de faibles taux d’audience.

L’an passé, en 2019, The Voice a fait bénéficié le Groupe TF1 de sa popularité en classant à 17 reprises le première chaîne en tant que leader des audiences pour la part féminine des téléspectateurs, avec un total moyen de cinq millions de fans fidèles au poste de télévision à chaque diffusion hebdomadaire du programme.

La huitième édition avait cependant rassemblé 300.000 spectateurs de moins.