The Artist peine à trouver son public : Encore un flop pour la nouvelle émission de Nagui sur France 2… L’animateur donne quelques explications !

Le lendemain de la présentation du 2e épisode de The Artist, l’animateur de l’émission a posté une vidéo sur son compte Instagram. Dans celle-ci, Nagui parle évidemment de son concept, auquel le public ne semble pas adhérer. Il a saisi cette occasion pour convaincre les téléspectateurs de s’intéresser à l’émission, qui est un programme entièrement nouveau.

Encore un coup dur pour Nagui

Décidément, Nagui a du mal à faire décoller les audiences avec sa toute nouvelle production originale. Si le 1er prime a été un désastre, le 2e n’était pas vraiment mieux. Ce samedi 18 septembre 2021, le mari de Mélanie Page a animé The Artist, un concept original, qui n’a encore été fait nulle part ailleurs. Si le tout 1er épisode de l’émission n’a pas fonctionné, c’était en partie à cause de The Voice All stars sur TF1. Cette émission emblématique avait été programmée à la même heure que The Artist sur France 2.

Par la suite, Nagui a reconnu que ce fût une erreur d’avoir programmé son émission à cette heure-là un samedi. Prenant en compte certains reproches, l’animateur et créateur de l’émission a rapidement apporté des modifications. Malgré tout cela, le 2e épisode de The Artist n’a pas tellement convaincu par rapport au 1er. Le dimanche 19 septembre 2021, l’animateur phare de France 2 a décidé de prendre la parole sur sa page Instagram.

Pour commencer, Nagui a souligné que c’était plus d’un million de personnes qui ont suivi The Artist la veille. Avant d’expliquer que ce chiffre est très impressionnant lorsqu’il s’agit de remplir des salles de concert. Cependant, l’animateur à fait comprendre que pour la télévision, ce chiffre n’est pas très intéressant.

Nagui a aussi rappelé à ses abonnés le principe de cette nouvelle émission. Il s’agit donc dans ce télé-crochet, de découvrir « des auteurs/ compositeurs/ interprètes’’, à travers des morceaux qu’ils ont eux-mêmes réalisés. Le mari de Mélanie Page a aussi insisté à propos de son concept, qui n’a jamais été fait nulle part.

C’est un risque d’être le tout 1er sur un concept, et Nagui et France 2 l’assument totalement. Aussi, comme le dit l’animateur, The Artist, ce n’est que de la création et de la nouveauté.

Nagui appelle les téléspectateurs

Dans sa vidéo sur Instagram, Nagui a déploré le fait que les téléspectateurs n’avaient pas vu les modifications apportées. Cette fois, l’animateur a décidé de tenter le tout pour le tout. Il a finalement incité ceux qui n’avaient pas suivi, à aller voir le programme, puisque celui-ci est disponible en replay. Nagui a également annoncé de bonnes nouvelles pour l’émission de la semaine, annonçant de grands artistes.

Parmi eux, il y aura Pascal Obispo, les Black Eyed Peas, etc. Tous seront là pour soutenir les jeunes et nouveaux talents, qui ne demandent qu’à se faire connaître. Pour conclure son message vidéo : « la nouveauté a du bon. Je compte sur vous. On a besoin de vous. » Beaucoup de commentaires en réponse aux messages de Nagui, ont été positifs. Espérons que les audiences soient meilleures samedi prochain.