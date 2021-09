The Artist : Le comportement des Black Eyed Peas en séance de répétition insupporte Nagui… Découvrez la communication de l’animateur à ce propos !

Le samedi 25 septembre dernier, a été diffusé un direct de l’émission The Artist. L’animateur Nagui a révélé l’attitude des Black Eyed Peas peu de temps avant, au moment de la répétition. Il faut dire qu’il a été remonté face à un tel comportement. Pascal Obispo l’a bien remarqué. Il dit d’ailleurs à Nagui : « Il y a même eu une petite envie (…). Ça t’a énervé ça ». Cet article vous en dit plus.

Nagui effectue des changements dans sa nouvelle émission, The Artist

Il faut dire que c’est loin d’être ce qu’il avait en vue. Cela fait quelques semaines maintenant que le célèbre animateur Nagui révélait avec excitation le nouveau programme qu’il va présenter. Il s’agit du télé-crochet dénommé The Artist. Il était tout emballé à l’idée de mettre en exergue des auteurs, compositeurs et interprètes, puis des artistes complets.

Nagui se plaisait à lancer des pics à l’endroit de l’émission concurrente, The Voice, mais cela n’a pas duré longtemps. Il a suffi d’un premier épisode pour que l’animateur soit démotivé à cause des audiences. Ces dernières étaient loin d’être rangées dans la même catégorie que le programme qu’anime Nikos.

L’animateur de N’oubliez pas les paroles s’est alors arrangé pour rendre l’émission plus alléchante en opérant notamment plusieurs modifications. Le samedi 25 septembre dernier, les directeurs artistiques Emmanuel Virot et Élodie Mermoz en tant que jury ont été changés. Ces derniers qui étaient présents aux deux premiers primes étaient remplacés par Pascal Obispo, Benabar et Gaëtan Roussel.

Dans le but de captiver l’attention des téléspectateurs, Nagui avait aussi fait appeler les Black Eyed Peas. Ces derniers ont évidemment accepté de participer au programme. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme l’animateur s’y attendait.

Nagui, après avoir été irrité par l’attitude des Black Eyed Peas, prend une décision !

Juste alors que Nagui était sur le point d’annoncer le groupe invité, Pascal Obispo lui annonce que les membres venaient d’arriver. Face à une telle dénonciation de Pascal, l’animateur sauve la face en rigolant de l’annonce qu’il qualifie de blague. Il prend ensuite la décision de raconter ce qu’auraient dû être les choses.

Nagui expliquait dès lors que les Black Eyed Peas étaient censés être présents dans l’après-midi dans le cadre d’une répétition. Cette dernière était dans le but de préparer un concert qu’ils avaient dans la soirée. C’est ensuite qu’ils avaient dit qu’ils passeraient pour faire le direct. Finalement, les membres du Black Eyed Peas se sont rendus disponibles.

Nagui avait été informé que les stars s’apprêtaient pour rejoindre la scène en l’espace de 5min. Malheureusement, l’attente a été bien plus longue que ce qu’on pouvait imaginer : une heure, chose que l’animateur n’a guère approuvée. Nagui s’est empressé de leur préciser de ne plus revenir, et qu’ils seraient enregistrés avec Laura et Sarah. C’était évidemment un plaisir de les avoir sur le plateau de la nouvelle émission. Ils ont accepté de profiter de la scène avec Laura et Sarah. Toutefois, c’est assez clair que cela ne risque pas de se reproduire.