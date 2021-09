The Artist : Encore un changement dans l’émission de Nagui… France 2 ramène l’émission au vendredi soir !

Nagui a tout tenté pour faire décoller son émission The Artist. Finalement, France 2 change d’horaire au programme, qui ne sera plus confronté à The Voice. Ainsi, dès ce vendredi, en deuxième partie de soirée, les téléspectateurs pourront suivre l’émission.

Encore une baisse d’audience pour The Artist et encore un changement !

Cela suffira-t-il à améliorer les choses pour « The Artist » ? Les fans de Nagui l’espèrent pour lui en tout cas. En effet, une nouvelle modification survient pour le programme créé par l’animateur de France 2. Dès le départ, la plage horaire prévue pour The Artist semblait représenter un handicap pour le programme. En effet, en face sur TF1, se déroulait « The Voice All Stars », l’une des émissions préférées des français. Il se pourrait que ce soit l’une des raisons pour laquelle The Artist a tellement de mal à décoller.

Pourtant, l’émission a tout pour réussir, ne serait-ce que pour son originalité, et le grand animateur qui le présente. Cependant, les téléspectateurs peuvent être très pointilleux parfois, et depuis, les audiences ne font que baisser pour Nagui. Finalement, on apprend qu’en accord avec Nagui, la chaîne de télévision France 2, a décidé de déplacer l’émission. Plutôt que les samedis, ce sera désormais les vendredis, en 2e partie de soirée. Tout cela est fait dans l’espoir que l’émission puisse rencontrer son public, et que les audiences cessent de baisser.

Il faut souligner que pour le 1er prime, il y a eu 1,3 million de téléspectateurs. Toutefois, cela a baissé à 990 000, puis à 847 000 pour le samedi 25 septembre. France 2 a ainsi fait moins de score que France 5, puisqu’il se retrouve en 5e position sur la part de marché. Evidemment, TF1, France 3, M6 étaient loin devant.

Nagui peaufine le jeu au fil des émissions

Pourtant Nagui ne lâche toujours rien, et la chaîne le soutient toujours. Dès le lendemain du 1er prime, les corrections et modifications ont commencé pour l’émission. Alors que cela tendait à ressembler à The Voice d’après les critiques, Nagui a tout fait pour se démarquer. Le jury a été revu, avec des artistes beaucoup plus populaires. Le temps d’antenne a été raccourci, et pour cela, les candidats ont été séparés en 2 groupes. En effet, beaucoup de critiques ont jugé The Artist trop long. La séance passée, des images de master class avec les artistes ont même été montrées, et de super stars ont chanté.

Malgré tout, il faut croire que le public a décidé de ne pas réagir aux efforts et appels de Nagui. Rappelons que samedi dernier, il y avait comme membre du jury, Pascal Obispo, Bénabar, ainsi que Gaëtan Roussel. Un jury qui sera à chaque fois renouvelé. De ce fait, prochainement, il y aura Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan, ainsi que La Grande Sophie. Ils viendront apporter leur expérience aux candidats.

Cependant, à partir de maintenant, seul le vote du public comptera. D’ailleurs le vote est entièrement gratuit. Cette fois, le rendez-vous est donc donné pour le vendredi.