The Artist (audiences catastrophiques) : Nagui, déçu par les scores, reconnaît son échec et prévoit d’importantes modifications pour la suite de l’émission !

Samedi dernier, Nagui a proposé une nouvelle émission à ses fans sur France 2. Cette grande 1ère tant attendue par les fans de l’animateur, a été un immense flop ! Ce jeudi 16 septembre 2021, le producteur a reconnu son erreur d’avoir programmé The Artist pratiquement à la même heure que The Voice. Pour les épisodes suivants, il décide de repenser le format.

Les internautes déçus par l’émission

Avoir viré….Monsieur Patrick Sébastien….pour le remplacer par une émission nul….bravo!!! https://t.co/Isv3SwI2Wy — Hunt Ethan (@HuntEthan20) September 17, 2021

Cela fait presque une semaine que l’animateur phare de France 2 a proposé aux téléspectateurs, The Artist. Il s’agit d’une émission créée par Nagui lui-même, et diffusée le 11 septembre 2021. Le concept semblait nouveau et prometteur, et les fans attendaient de le découvrir avec impatience.

Il s’agit de réunir des auteurs compositeurs et interprètes dans un concours. Ce qui sera donc jugé ici, sera le texte écrit par l’artiste lui-même, son talent et aussi sa voix évidemment. D’ailleurs Nagui a bien insisté à propos de son concept, indiquant qu’il est bien différent des télé-crochets habituels. En effet, il n’est pas question de simples interprétations, mais de talents qui créent eux-mêmes leur texte, et le chantent. Cependant, le prime n’a pas du tout convaincu, et nombreux ont été les internautes qui se sont plaints sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que les téléspectateurs s’attendaient à voir quelque chose de radicalement nouveau. Sauf que la 1ère partie ressemblait beaucoup à The Voice, avec des invités moins prestigieux. En effet, les candidats ont commencé à chaque fois avec des reprises de chansons. Les internautes s’attendaient plutôt à ne découvrir que leur propre composition. De ce fait, la promesse n’a pas été tenue pour la majorité des fans, qui ont fait part de leur frustration.

Changements immédiats pour le programme !

Animateur et créateur du programme, Nagui avait pourtant été très confiant pour son émission. On se rappelle que peu avant le prime, il disait que si le public ne répondait pas positivement, il allait laisser tomber. Sûr de lui, il n’a pas hésité à envoyer une petite pique à TF1, qui avait programmé à la même heure, l’émission The Voice All Stars. Cependant, si les fans de Nagui étaient enthousiastes à l’annonce de son émission, les audiences ont été catastrophiques.

Interviewé ce jeudi 16 septembre 2021, le mari de Mélanie Page a reconnu avoir pris trop de risques en diffusant son programme à la même heure que The Voice. Il a révélé qu’il espérait faire plus en termes d’audiences, et qu’il avait eu tort. L’animateur prévoit aussi de gros changements car : « Faudrait être con ou kamikaze pour refaire pareil. ».

Cependant, ce 1er échec ne le décourage pas, et Nagui revoit déjà tout le programme, afin d’en faire quelque chose à laquelle les téléspectateurs pourront adhérer plus facilement. Par exemple, le système d’élimination des candidats changera, et les membres du jury donneront

des notes aussi. En ce qui concerne les divers changements, dès le samedi 18 septembre 2021, les téléspectateurs les constateront à l’écran. Espérons que cette fois soit la bonne.