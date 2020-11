Teheiura « Koh Lanta les 4 terres » : Le candidat participera-t-il pour la cinquième fois à l’émission de téléréalité ? Les internautes s’interrogent !

Les fans de Koh Lanta les 4 terres, connaissent certainement Teheiura, le candidat qui a déjà été présent dans plusieurs saisons de l’émission. Depuis plusieurs jours, Denis Brogniart, l’animateur de l’émission et les équipes de production sont en train d’effectuer le tournage de cette nouvelle saison de Koh Lanta. À cause de la situation sanitaire qui est loin d’être adéquate, l’émission sera tournée en Polynésie française et plus précisément à Taha’a qui se trouve à 4,5 kilomètres au nord de Raiatea. Le détail qui interpelle les fans c’est que l’île est l’endroit où Teheiura, l’un des aventuriers vedettes de l’émission a vu le jour. Il y a de quoi se demander s’il sera présent dans la nouvelle saison…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Teheiura Teahui (@teheiura_officiel) le 4 Oct. 2020 à 2 :54 PDT

Des indices qui interpellent les internautes

Une cinquième saison de Koh Lanta les quatre terres pour Teheiura ? On ne peut clairement l’affirmer, mais c’est ce que laissent penser plusieurs indices. Il n’y a pas que le fait que le tournage de l’émission se déroule sur l’île de naissance du candidat qui interpelle les fans. En effet, les récentes publications du père de famille font partie des détails qui font penser qu’il participera à cette nouvelle saison de l’émission.

Ces derniers jours, Teheiura poste des photos idylliques de son retour sur son île natale. Une simple coïncidence ? Les internautes n’y croient pas une seule seconde et ils y voient un signe. Pour les fans du candidat, la conclusion est indubitable. Dès lors, ils ne parlent désormais que de la présence de Teheiura dans cette prochaine saison qui sera diffusée en 2021.

Les réactions des internautes

Les interrogations continuent et les rumeurs n’arrêtent pas de s’intensifier. « Teheiura va-t-il apparaître dans Koh Lanta ? », « Teheiura, une apparition dans la prochaine aventure ? », « Tiens Tiens, Teheiura est justement aussi sur cette île… », tels étaient les commentaires des internautes qui ont déjà hâte de voir leur candidat favori dans la prochaine saison de l’émission.

Les commentaires n’ont pas tardé à fuser sous la publication de Denis Brogniart. On se demande si le candidat serait en train de faire son grand retour dans l’émission ou s’il est juste présent pour une simple visite sur son île natale. Le suspense reste entier pour les fans de l’émission et celui qui est désormais un gérant de Food-truck n’a pas tenu à se prononcer à propos des rumeurs qui circulent actuellement à son sujet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Teheiura Teahui (@teheiura_officiel) le 12 Sept. 2020 à 1 :42 PDT

Qui est Teheiura ?

Teheiura Teahui est né en Polynésie française et a passé une bonne partie de son enfance sur l’île de Taha’a. Il a fait ses études en métropole et a obtenu un diplôme de cuisinier à Sète. Père de trois filles, c’est un des candidats les plus en vue de l’émission de téléréalité Koh Lanta les 4 terres. Même s’il n’a jamais remporté la victoire, il a su gagner l’estime des téléspectateurs.

Grand sportif, le père de trois enfants a l’aventure dans le sang. On l’a déjà vu à de nombreuses reprises dans plusieurs saisons de Koh Lanta. Il a également participé à d’autres émissions comme Ninja Warrior et Tahiti Quest. Son goût pour l’aventure ne l’empêche pas de vivre son autre passion : la cuisine !