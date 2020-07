Teddy Riner : les fans ne le reconnaissent pas, il a tellement changé !

Certains peuvent se féliciter d’avoir perdu du poids pendant le confinement afin d’envisager la suite des vacances avec un peu plus de sérénité. D’autres comme Teddy Riner sont confrontés à un problème de taille. En effet, l’inactivité a été conséquente puisque le judoka a perdu près de 20 kilos et sans doute du muscle à cause de cette cure d’austérité. Il faudra désormais attendre quelques semaines pour qu’il retrouve son physique d’antan sauf s’il s’agit d’une stratégie pour le sportif français.

Teddy Riner choque les fans avec son poids

Le documentaire intitulé Teddy a permis à tous les fans de le retrouver dans son quotidien. Avant de se focaliser sur ses activités, ils ont surtout été interpellés par sa silhouette. Teddy Riner a fondu pendant le confinement alors que d’autres ont clairement pris du poids. De ce fait, les fans sont clairement choqués, car il a tout de même mis de côté près de 20 kilos. Il est alors moins massif et comme il est grand, la perte ne passe pas inaperçue. Les remarques ont donc été nombreuses sur les réseaux sociaux.

Certains estiment que l’homme croisé au détour d’une rue n’est pas Teddy Riner .

. Il est donc méconnaissable avec cette perte de 20 kilos pendant quelques semaines.

Les fans s’attendent à croiser un homme beaucoup plus costaud, mais Teddy Riner annonce que le confinement lui a fait beaucoup de bien.

Si certains pensent qu’il retrouvera son poids de forme dans les prochaines semaines, le judoka pourrait ne pas les combler. En effet, il semble heureux d’avoir perdu du poids puisqu’il estime qu’il est désormais beaucoup mieux. Il pourra ainsi envisager la suite de la compétition avec une bonne dose de sérénité. Vous pourrez alors retrouver Teddy Riner dans le monde de la compétition en 2021. Il aura certes 31 ans, mais il a toujours la même envie de décrocher des trophées. Par contre, il devrait combattre dans la catégorie des 100 kilos. De ce fait, le poids perdu pendant le confinement sera sans doute de retour dans les prochains mois.

Teddy Riner en Guadeloupe et sur Instagram

Si vous souhaitez le découvrir au quotidien, vous avez rendez-vous sur son compte Instagram. Il propose plusieurs story, mais également des vidéos et la fameuse bande-annonce de ce documentaire qui a choqué de nombreux fans. Il suffit de réaliser une comparaison entre le Teddy Riner d’avant le confinement et celui après, vous pourrez constater que la perte est importante. Si certains auraient voulu se délester de 20 kilos pour ne plus jamais les remettre, la prise de masse pour le judoka sera donc intense. En effet, pour être fort et robuste, il ne faut pas du gras, mais du muscle.

Il est impératif de suivre un entraînement spécifique qui prend en compte les besoins et les objectifs. La prise de poids ne doit pas être trop importante pour Teddy Riner puisqu’il faut qu’elle soit adaptée à son organisme. En effet, il suffit d’une perte des repères pour que les performances ne soient plus au rendez-vous. Ce cas de figure pourrait forcément être dramatique pour Teddy Riner qui doit se remettre dans la compétition. Le monde du sport en France est à l’arrêt à cause de la crise sanitaire et de nombreux sportifs ont été contraints d’abandonner la pelouse, les salles de sport ou encore les gymnases.