Taylor Swift se fait piquer la première place des charts par un de ses ex !

On ne présente plus Taylor Swift, c’est une star de la musique depuis ses 17 ans. En effet, celle qui est née à Reading en Pennsylvanie est devenue une star de la chanson country aux USA dès son premier album qu’elle a entièrement écrit et composé. « Our song » un single extrait de cet opus, sobrement intitulé Taylor Swift, lui a permis d’être la plus jeune artiste à caracoler en tête des classements avec un titre dont elle est l’autrice et la compositrice. Bien entendu, Taylor a su transformer cet essai.

Une habituée des têtes de classement

Taylor mène depuis une carrière exemplaire. Ses disques et ses tournées sont des succès commerciaux indiscutables. Ils lui ont permis de rejoindre très vite le camp des millionnaires. En 2008, la jeune prodige propulse son second album au sommet. Fearless, dont sont extraits « Love story » et « You belong with me » devient l’album le plus vendu de l’année. Mais Taylor ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Pour cet album, elle va être la plus jeune artiste à remporter 4 Gammy award. Depuis la pop star vole de succès en succès. Chaque album bat les records du précédent. A ce jour, elle a récolté 323 récompenses. Mieux, elle est devenue la seule artiste féminine à se détrôner elle-même à la première place du classement Bilboard hot. Enfin, elle sera déclarée la femme la mieux payée de l’industrie musicale en 2015. Tout cela à 25 ans à peine.

L’épisode Kanye West

Impossible de parler de la carrière de Taylor Swift sans parler de Kanye West.

En 2009, alors que la jeune femme vient de fêter ses 20 ans, elle remporte le Grammy award pour le clip vidéo de sa chanson « You belong with me ». Alors qu’elle est sur scène et qu’elle remercie le public, Kanye West surgit et lui arrache le micro des mains. La suite deviendra culte. Kanye déclare qu’il est content pour Taylor et qu’il la laisse continuer…ce qui provoque la stupeur dans le public. Mais c’est bien Kanye qui continue à la place de la jeune fille en déclamant que le prix aurait du être attribué à Beyonce qui selon lui, avait produit l’un des meilleurs clips de tous les temps. Devant l’assistance médusée et une Beyonce consternée, Kanye s’est retiré puis s’est fait virer de la cérémonie. L’affaire avait occupé le public pendant un bon moment et même Barack Obama avait estimé que Kanye était un crétin. Les choses se sont calmées après des excuses du rappeur.

Une autrice-compositrice qui s’inspire de ses propres idylles pour composer ses tubes

Néanmoins l’année d’après Taylor avait méthodiquement et tout en finesse démoli le rappeur dans la chanson « innocence » qu’elle lui a dédié. La presse musicale avait trouvé cela mesquin. En fait, le mari de Kim Kardashian avait tout simplement oublié que la jeune femme se servait d’éléments autobiographiques pour écrire ses chansons. D’ailleurs Taylor est aussi connue pour parler de ses ex dans ses chansons. John Mayer, avec qui la jeune fille avait passé quelques mois, s’en souvient et avait estimé l’aventure humiliante.

Son ex Harry Styles vient de la détrôner au classement Bilboard hot

Alors que Taylor Swift, comme à son habitude, se trouvait en tête de classement avec un extrait de l’album qu’elle a écrit pendant le confinement, Harry Styles vient de mener son single » Sugar Watermelon » en première place, au nez et à la barde de la belle Taylor, qui est aussi son ancien petit ami. Ce classement est une première pour Harry Styles. Taylor elle, est retombée à la huitième place, ce qui est toujours très honorable. Elle serait contrariée par cette dégringolade face à son ex. Va-t-elle s’en inspirer pour faire une nouvelle chanson?