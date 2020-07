Sylvie Tellier : victime d’une usurpatrice d’identité, elle s’énerve !

Depuis le début du confinement, l’ex-reine de beauté organise en direct quotidien sur son compte, dans lequel elle invite tous les jours une Miss différente.

Ainsi, lundi dernier, cette dernière avait invité une ancienne Miss France des années 90, qui devait la rejoindre afin de la faire mieux connaître à ses abonnés et au public. Malheureusement pour la patronne de la société Miss France, les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu, c’est en tout cas ce qu’elle a expliqué.

Sylvie Tellier a été abusée par une fausse Miss

Alors qu’elle commençait à être en manque d’idées, Sylvie Tellier cherchait de nouvelles Miss a invité dans son émission quotidienne sur Instagram. En effet, après quelques semaines de ce programme, elle commence peu à peu à avoir fait le tour de toutes les jeunes femmes les plus connues. Pour pallier ce problème, la jolie blonde a donc décidé d’inviter des Miss un peu plus âgées, beaucoup moins médiatisées et connues du public. Parmi ces dernières, elle espérait entre autres pouvoir recevoir Patricia Spehar, élue Miss France en 1997. Malheureusement, alors qu’elle semblait avoir discuté des détails avec cette dernière, Sylvie Tellier a eu une bien mauvaise surprise, et s’est aperçue à ses dépens que les réseaux sociaux n’étaient pas toujours peuplés que de gens bienveillants.

« Lundi dernier, je voulais vous présenter Patricia Spehar qui est une ancienne Miss France », a expliqué la patronne des Miss, interrogée par Voici. « Lundi dernier je n’ai pas réussi à me connecter, donc on a enquêté avec Patricia, je me suis demandé ce qu’il se passait. Figurez-vous qu’une personne pas sympa du tout a piqué le compte de Patricia et s’est créé un faux compte. Cette personne a subtilisé son adresse mail et son numéro de téléphone », a raconté Sylvie Tellier.

Ainsi, Patricia Spehar n’était absolument pas présente sur Instagram, et s’en est donc expliqué dans une vidéo postée sur le compte de Sylvie Tellier. Dans cette dernière, elle explique bien ne jamais avoir créé de compte sur le réseau social, et a appris de la bouche même de la patronne des Miss qu’elle en avait un. Évidemment, il n’a pas fallu longtemps pour comprendre que la personne derrière ce compte usurpait l’identité de la reine de beauté. Celle-ci s’est d’ailleurs excusée auprès de ses admirateurs qui auraient pu être en contact avec l’individu en question.

Le confinement un peu spécial de Sylvie Tellier et son mari

Comme de nombreux autres français, Sylvie Tellier est confinée chez elle avec sa famille, qui se compose de son mari et de ses 3 enfants. Tout en travaillant à distance pour la société Miss France, celle qui a représenté notre pays en 2002 doit aussi s’occuper de sa progéniture. Dans une interview pour le magazine Télé Loisirs, elle raconte ce nouveau quotidien bien loin de celui qu’elle connaissait jusqu’ici.

Elle reconnaît que pendant les vacances tout se passait plutôt bien, mais que depuis la rentrée et le retour du travail scolaire à la maison, les choses se sont légèrement gâtées.

La belle blonde avoue notamment qu’elle est soulagée de la réouverture des écoles, qui va lui permettre de pouvoir reprendre le travail dans de meilleures conditions.

De plus, il semble qu’elle ne puisse pas compter sur l’aide de son mari, Laurent, lui aussi très pris par son travail à longueur de journée, dans son propre bureau. Une situation stressante vécue par de nombreuses familles en France et dans le monde, qui devrait prendre fin rapidement, en tout cas on l’espère !