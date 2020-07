Sylvie Tellier dans la tourmente, les fans ne comprennent pas ses propos

Pourtant, en coulisse, tout ne serait pas si rose… Sylvie Tellier a repris le chemin des castings notamment pour trouver la prochaine Miss France.

Alors que la plupart des petites filles rêvent de devenir un jour Miss France, toutes les heureuses élues ne connaissent pas le même destin. Parmi les parcours extraordinaires de ces dernières années, nul n’a encore égalé Iris Mittenaere, devenue Miss Univers en 2016. Si l’on pensait ses relations au beau fixe avec la directrice du comité Miss France, la réalité serait finalement tout autre.

Sylvie Tellier fait des sous-entendus à propos de l’ex-Miss Univers

Il faut croire que depuis le début du confinement, toutes les célébrités se sont mises aux lives sur Instagram. Après Karine Le Marchand, qui a même décidé de lancer un nouveau genre d’émission sur la plateforme, c’est au tour de Sylvie Tellier, la présidente de l’organisation Miss France, de faire régulièrement des directs avec ses abonnés. L’occasion pour elle d’aborder plusieurs sujets, et notamment les rumeurs de dispute entre elle et certaines ex-Miss France. À ce propos, la rumeur commence à se faire tenace sur une possible brouille entre Sylvie Tellier et Iris Mittenaere, appuyée par l’absence flagrante de la nouvelle animatrice de TF1 durant les lives de la patronne des Miss.

Si chaque jour voit défiler une nouvelle tête depuis le début du confinement, les abonnés n’y ont pourtant jamais vu la jolie Iris, qui ne figurait même pas sur le cliché ayant servi à annoncer la mise en place de ces directs quotidiens. Il n’en fallait donc pas plus pour convaincre les internautes, persuadés que Sylvie Tellier bouderait volontairement la jeune femme.

Manifestement excédée par ce commérage qui la met en cause, Sylvie Tellier a décidé de jouer cartes sur table lors de son live du 30 mars, et contre toute attente, ce ne serait pas elle l’instigatrice de cette embrouille. Au contraire, elle y affirme avoir envoyé une invitation en bonne et due forme à l’ex de Kev Adams, rajoutant à ce moment n’avoir reçu aucune réponse. Heureusement, tout est bien qui finit bien, puisque le 2 avril dernier, les abonnés ont pu découvrir que la Miss du jour n’était autre que l’ex-Miss Univers. Un malentendu qui semble donc bien loin derrière les deux femmes, et on en est ravi !

Sylvie Tellier ne manque pas d’humour

Si son émission quotidienne semble lui apporter beaucoup de bonheur, Sylvie Tellier a montré le 1er avril qu’elle ne manquait pas d’humour.

Par le biais d’une photo sur Instagram, la patronne des Miss a tenté de faire croire à ses abonnés qu’elle attendait un nouvel enfant.

Il s’agissait en fait d’un photomontage plutôt évident, même si certains sont tombés dans le panneau.

Déjà maman de 3 enfants, il semblerait que l’ancienne Miss France en ait terminé avec la maternité, préférant se consacrer à présent à sa famille et à sa carrière professionnelle.

Biographie express de Sylvie Tellier

Date et lieu de naissance : 28 mai 1978 (Âge: 41 ans), à Nantes, en France

Taille : 1,72 m

Frères et sœurs : Delphine Tellier

Parcours : Détentrice d’une maîtrise de droit privé ; Élue Miss France en 2002 ; Directrice générale de la Société Miss France et Miss Europe depuis 2007

Désormais, Sylvie Tellier se retrouve face à un problème majeur à cause du coronavirus. En effet, les candidatures devraient déjà être dévoilées, mais avec l’épidémie, impossible de rassembler les futures Miss et d’élire celles de régions. De ce fait, l’actuelle Miss France pourrait être élue pour deux ans, l’élection de Décembre 2020 serait alors annulée. Difficile de prendre une telle décision, mais la situation est complexe.