Sylvie Tellier en petit bikini sur une nouvelle photo osée ? Elle en profite pour s’exprimer !

Cela faisait maintenant plusieurs semaines que personne n’avait eu de nouvelle de la part de Sylvie Tellier, et cela peut très bien se comprendre : il semblerait que l’ancienne Miss France ait purement et simplement pu décider de faire ce qu’elle peut appeler un « summer break », ou encore une « pause d’été » en bon français. Il faut dire qu’avec des projets à foison que l’on a pu voir et entendre toute l’année avec Sylvie Tellier, personne n’aurait cru que l’ancienne Miss allait travailler pendant tout l’été ! Et c’est donc le cœur lourd qu’elle a pu décider récemment de passer un peu de bon temps en famille, comme elle a pu en témoigner avec cette toute nouvelle photo assez dingue que l’on a pu découvrir contre toute attente sur les réseaux sociaux.

Il faut bien avouer que depuis maintenant plusieurs mois, Sylvie Tellier ne s’est que très peu mise en avant sur les réseaux sociaux, bien que d’autres Miss France en aient décidé autrement pour leur propre image ! On ne compte plus notamment le nombre de clichés parfois assez chauds de la part d’Amandine Petit que l’on peut découvrir sur le web et notamment sur son profil sur les réseaux sociaux. Que ce soit dans des petits maillots de bain ou encore dans d’autres tenues assez controversées, on a pu voir Amandine Petit dans de nombreuses situations se mettre en avant et cela a pu choquer certains français qui n’en attendaient pas autant venant de la part de la Miss France qui a été assez controversée cette année.

Sylvie Tellier : une élection de Miss France à gérer d’ici à quelques mois

Alors que de plus en plus de français ne cessent de contester l’élection des dernières Miss France, personne n’aurait pu penser par la suite que la crise sanitaire liée au coronavirus en France et dans le monde prenne autant d’ampleur. En effet, Amandine Petit a été contrainte de vivre une année assez difficile, bien loin de ce que Sylvie Tellier a pu vivre il y a tout juste quelques années en arrière quand elle a pu avoir la chance immense de gagner le fameux concours de Miss France.

Déjà à son époque, certains pensaient très clairement que Sylvie Tellier n’était pas la véritable gagnante du concours : les critiques sur son visage ont été assez nombreuses, avec notamment ses yeux et son nez qui pour certains internautes comportent de nombreux défauts majeurs. Mais il en faut beaucoup plus pour pouvoir décourager l’ancienne Miss France, et celle-ci devrait pouvoir se préparer à organiser très bientôt la succession d’Amandine Petit qui devrait très bientôt se dérouler dans les tous prochains mois.

Sylvie Tellier profite des vacances, elle expose son corps bronzé

Pour tous les fans des anciennes Miss France, et notamment de Sylvie Tellier, les réseaux sociaux restent encore et toujours une très belle occasion de profiter pleinement de la situation. En effet, comme vous avez pu le constater, les clichés ne manquent pas et vous allez pouvoir être vraiment ravis de les voir !

Sur le cliché proposé par Sylvie Tellier sur les réseaux sociaux, cette dernière se trouve purement et simplement en maillot de bain sur un bateau, même si personne ne s’attendait à un tel cliché venant de sa part tout le monde a été assez conquis par les images que l’on a vues…