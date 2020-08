Sylvie Tellier : elle balance tout sur les Miss France avec qui elle ne s’entend pas du tout !

Sylvie Tellier l’assure : certaines Miss ne se sont pas vraiment montrées efficaces…

Alors que la France est en situation de confinement depuis près d’une dizaine de jours déjà, chacun semble réfléchir à un moyen de s’occuper.

Télétravail, jeux et activités avec les enfants, cuisine, ménage, Netflix… Les activités ne manquent pas. Cependant, le temps peut parfois paraître bien long lorsque l’on répète, inlassablement, les mêmes occupations chaque jour ; c’est pourquoi plusieurs célébrités et influenceurs tentent de divertir leurs followers, comme ils le peuvent.

Ce dimanche 22 mars, c’est Sylvie Tellier, directrice générale du comité Miss France, qui a pris la parole sur les réseaux sociaux pour faire une grande annonce auprès de ses fans : « Dés demain à 17h30 je recevrai une Miss France sans fard et sans filtre pour partager avec vous tous leurs secrets, astuces, expertises pour vivre au mieux cette période inédite », a-t-elle déclaré sur Instagram, pour le plus grand bonheur de ses abonnés.

Miss France : un concours qui compte aussi de nombreux détracteurs

Si le célèbre concours Miss France, qui se déroule chaque année, compte beaucoup d’admirateurs, il est également régulièrement décrié, notamment en raison de l’image de « potiche » renvoyée par les Miss lors du défilé, comme le jugent de très nombreux internautes. « Nous ne sommes plus dans le « Sois belle et tais-toi » ! La prise de parole, la culture générale ou l’esprit de camaraderie sont des éléments qui comptent pour devenir Miss France », s’était d’ailleurs défendu Sylvie Tellier, dans un entretien accordé à nos confrères de Closer.

Une interview sans filtre, dans laquelle la patronne des Miss se confiait également au sujet de ces Miss qui ont plus de mal que d’autres à gérer leur soudaine notoriété : « Certaines sont moins curieuses et moins à l’aise pour prendre la parole en public. Dans ce cas, elles vivent forcément moins bien leur année de règne. Ce n’est pas donné à tout le monde de savoir parler de tout à n’importe quel moment et avec quiconque », soulignait-elle.

En ce qui concerne l’actuelle reine de beauté, Clémence Botino, les relations seraient très bonnes, comme l’assure Sylvie Tellier, élue elle-même Miss France en 2002 : « Le plus important pour qu’elles s’adaptent à ce nouveau rôle, ce n’est pas leur niveau d’étude ou même leur QI, mais leur curiosité. Et Clémence est curieuse de la vie ! C’est un vrai plaisir de travailler avec elle. »