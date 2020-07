Sylvie Tellier dévoile la stratégie : l’émission Miss France dans son salon

Depuis quelques semaines, des incertitudes sont au rendez-vous, car l’émission Miss France est pour l’instant mise entre parenthèses.

En effet, impossible d’évaluer le potentiel des futures miss lors des rendez-vous régionaux. Vous avez pu découvrir dans certaines villes les années précédentes que des jeunes femmes n’hésitaient pas à se rendre à des concours pour tenter leurs chances, mais l’année 2021 sera clairement différente. Alors que les vacances ne ressemblent pas à celles de l’année dernière à cause de la crise sanitaire, cela pourrait être aussi le cas pour Miss France.

Sylvie Tellier réfléchi à toutes les éventualités pour le concours

Toutes les solutions pourront être envisagées et dans le pire des cas, le concours de 2021 pourrait être annulé. Le comité espère ne pas en arriver à ce stade et il faut savoir que l’émission est diffusée en Décembre sur TF1. Dans quelques mois, la France aura peut-être retrouvé une certaine normalité au niveau des programmes télévisés et des séries. Il faut alors croiser les doigts pour que la situation ne soit pas un peu plus catastrophique, car Sylvie Tellier serait alors contrainte de prendre une lourde décision notamment en supprimant cette édition 2021.

Pour l’instant, les élections ont lieu pour rechercher les Miss départementales .

. Un cadre spécifique a forcément été mis en place pour que toutes les conditions sanitaires soient respectées.

Les jeunes femmes ne peuvent pas se rendre à des rassemblements, elles doivent alors envoyer des vidéos.

Ce n’est pas le format le plus réjouissant, mais l’émission pourrait avoir lieu si des Miss sont élues afin qu’elles puissent représenter leur département.

Les déclarations partagées à Sud Radio sont un peu plus rassurantes, car dans ces conditions Miss France 2021n’est pas annulée.

Dans tous les cas, les rendez-vous classiques dans les départements sont forcément annulés, mais avec cette solution, Sylvie Tellier montre qu’elle a de la ressource pour que les filles puissent se produire et elle a même l’intention de proposer une émission depuis son salon si elle doit en arriver à ce stade.

Sylvie Tellier critiquée pour ses choix

Celle qui fut également Miss France il y a quelques années se retrouve au centre d’une vive polémique, car elle n’aurait pas forcément respecté les conditions établies pour le confinement. Ce fut aussi le cas pour de nombreux Français qui ont décidé de prendre la poudre d’escampette lorsque le gouvernement a souhaité que tout le monde puisse rester chez soi. Dans une interview relayée dans la majorité des médias, celle qui tente de trouver des solutions efficaces pour que le comité ne soit pas contraint d’annuler Miss France 2021 précise qu’elle a quitté Paris pour se rendre à Marseille. Elle a donc voulu prendre la parole pour s’expliquer puisque les critiques ne cessent de fuser dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Elle précise alors qu’elle a pu bénéficier du regroupement familial et grâce à cela, elle a été en mesure de se rendre à Marseille et de quitter Paris. Les détracteurs ont été nombreux à la pointer du doigt puisque plusieurs Français ont pu se retrouver dans une situation similaire lorsque le confinement a été validé. L’un d’entre eux a pu tout de même lui faire remarquer que les motifs sont précis pour les déplacements et celui évoqué par Sylvie Tellier ne semble pas être validé. Dans tous les cas, si elle a pu passer les contrôles sans avoir une amende, c’est sans doute parce qu’elle avait le droit de se déplacer.