Stéphane Plaza, prêt à se marier ? Il se confie enfin sur sa vie amoureuse !

S’il y a un proverbe qui correspond à la vie de Stéphane Plaza, c’est bien celui-ci : « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Une maxime que beaucoup de célébrités veulent appliquer dans leur vie de tous les jours. L’animateur de M6, en a quant à lui, fait un principe de vie. Pourtant, Stéphane Plaza s’est confié sur sa vie privée, une première depuis avril 2019.

Il veut dire « oui »

Stéphane Plaza est l’un des animateurs préférés des Français. Toujours de bonne humeur, parfois touchant, et jamais irrespectueux, le célèbre agent immobilier a su conquérir de le cœur de tout le monde et de sa moitié. À 50 ans, l’homme de télévision a enfin trouvé le bonheur. Dans les colonnes de « Nous Deux », il s’est notamment exprimé sur sa vie amoureuse, qu’il préserve le plus possible. Stéphane Plaza, a reconnu vouloir passer une étape supplémentaire dans son couple. « Je suis toujours prêt pour le mariage, je considère toujours ça comme un accomplissement. Aujourd’hui, je suis comblé. La personne idéale, c’est la personne avec laquelle je suis ».

Pas une surprise

Si les fans de Stéphane Plaza seront heureux d’apprendre que leur animateur a trouvé lui aussi le bonheur, ils ne sont pourtant pas étonnés. En effet, en avril 2019, Stéphane Plaza avait craqué sous la pression de Cyril Hanouna. Ce dernier avait insisté pour en savoir un peu plus sur cet animateur hors du commun, qui garde toujours le sourire. « Je suis bien, je suis bien. Je suis bien ! Prochaine question ? Bien bien bien, pas sur le marché, très bien. Tout va bien. Bien accompagné, bravo. Tu vois, je suis tellement bien accompagné que je ne regarde même plus à côté les menus, ça ne m’intéresse plus du tout. Je pense que je vais aller au mariage. Pourquoi pas ? Je vais passer avec une petite enveloppe et vous pourrez mettre déjà un petit peu parce que tout le monde ne sera pas invité« .

Une médiatisation pas toujours facile

Une révélation qui avait forcément fait beaucoup parler dans les médias. Certains s’était précipités en déclarant que Stéphane Plaza allait se marier très prochainement. Une information, qu’à dû démentir le principal intéressé, au magazine « Télé-Loisirs », pour qui la vie de célébrité n’est pas toujours évidente à gérer. « La date du mariage n’est pas fixée. La vie n’est pas facile quand on est connu et qu’on annonce des choses publiquement, regrettait-il dans les colonnes de nos confrères. Cela peut jouer des tours. La seule chose que je peux vous dire, c’est que la beauté d’un amour, évidemment, c’est le mariage… »

De folles rumeurs

Si les médias s’était un peu précipités, sûrement heureux pour l’agent immobilier, ils ne sont pas forcément toujours tendres avec le meilleur ami de Karine Le Marchand. Alors que l’on ne connaît toujours l’identité mystérieuse de la personne qui partage son quotidien, et qu’il veut épouse, Stéphane Plaza, est aujourd’hui lassé de devoir toujours « se justifier sur (s)a vie privée », et en particulier sur son orientation sexuelle, dont il a toujours refusé de parler. « Je n’ai ni à démentir ni à confirmer. C’est du domaine de la vie privée. Je suis là pour travailler. Mais ces interrogations personnelles, il n’y porte que peu d’attention. Quand j’assène des vérités décapantes, ça évite qu’on me pose des questions, il n’y a jamais de fumée sans feu… J’ai entendu plein de choses sur moi, je ne vais plus sur Internet à cause de ça. Si j’ai la chance d’être aimé, alors j’irai au bout », avait-il confié à « Télé-Loisirs ».