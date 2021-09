Stéphane Plaza : Le célèbre agent immobilier s’affiche sans vêtements dans une vidéo sur Instagram… Mort de rire !

Stéphane Plaza est en train de faire vibrer la toile. Pour annoncer son grand retour, l’homme n’y est pas allé de main morte. On pourrait même dire qu’il y est allé sans vêtements. Dans une vidéo postée le mercredi 8 septembre dernier, Stéphane Plaza a attiré tous les regards. Apprenez-en plus dans la suite.

La rentrée est bien là avec zéro complexe

Pour célébrer son retour, le célèbre animateur de M6 s’est affiché complètement sans tenues sur Instagram. C’est à l’aide d’une vidéo réalisée au bord d’une piscine qu’on le voit danser de dos. Une belle occasion pour ses fans d’admirer son fessier. L’agent immobilier a d’ailleurs ajouté en commentaire qu’il était possible pour tous de danser n’importe où.

« Vous pouvez danser partout, dans votre esprit, dans votre cœur, ou sans vêtements sous le soleil », publiait-il. Son message a plutôt l’air d’une ode à l’acceptation de soi. Le présentateur, du haut de ses 51 ans, n’a aucune frayeur pour se montrer de la plus simple des manières. À en croire ses propos, il a l’air de bien s’assumer. « Et surtout on assume ! Son corps, son style, son sens du rythme aussi », avait-il écrit.

Stéphane Plaza est prêt à mettre toutes les chances de son côté

L’ami de Karine Le Marchand n’a pas du tout l’intention de laisser le moindre détail en ce début de rentrée. « On lâche tout, ça veut dire lâcher prise, mais tenir bon, car 2022 s’annonce radieux ! Alors on garde les gestes barrières et on serre les coudes comme des frères », lançait-il. Pour une rentrée très prometteuse, l’homme veut y mettre le maximum de joie.

Pour lui, il est important d’avoir un bon refrain en sa propre personne si on souhaite faire danser la vie. En conclusion, Stéphane Plaza a également annoncé qu’il fera son grand retour dans ‘’Les Grosses têtes sur RTL’’. Il va falloir prendre le rendez-vous à partir du 9 septembre. Laurent Banquier, son animateur, ne va certainement pas manquer de voir cette vidéo. On peut en être sûr.

Un sentiment de déjà vu

En termes de nudité, il faut souligner que Stéphane Plaza n’est pas à sa première tentative. En effet, l’homme s’était également illustré l’année dernière dans un pareil contexte. L’agent immobilier avait montré son torse tout en interpellant la ministre de la Transition écologique chargée du Logement. Stéphane Plaza avait ainsi promis à Emmanuelle Wargon de s’afficher sans dessous.

La condition, c’est qu’il fallait que les visites de biens stoppées à cause du covid reprennent avant le 1er décembre 2020. C’est justement ce qui s’est passé. La ministre avait ensuite laissé un message sur Instagram, soulignant que l’agent immobilier allait devoir passer à l’action. Le 28 novembre, Stéphane a tenu parole et s’est montré sans vêtements. Toutefois, il s’est arrangé pour masquer ses parties intimes.

On se souvient également qu’en 2016, Karine Le Marchand lui avait fait ôter tous ses vêtements. C’était sur le plateau de l’émission ‘’Qu’est-ce que je sais vraiment ?’’ qu’ils animaient ensemble sur M6. Au cours de l’année 2018, Stéphane Plaza s’est également déshabillé sur la scène du théâtre des Bouffes Parisiens. Le présentateur jouait à l’époque pour la pièce ‘’Le Fusible’’.