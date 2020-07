Stéphane Plaza (Chasseurs d’appart) : sa technique infaillible pour gagner !

Grâce à ses talents d’agent immobilier et face à la caméra, Stéphane Plaza est aujourd’hui l’agent immobilier le plus populaire de France, faisant partie des animateurs préférés des Français. Véritable star de la télévision, l’animateur est connu pour sa bonne humeur, son humour mais également pour ses innombrables bourdes et gaffes en tout genre, qui ont fait sa réputation. Une renommée qui lui a permis de créer les agences immobilières Stéphane Plaza, dont ses franchisés bénéficient largement !

Plein d’astuces, il ne s’arrête devant rien pour dénicher à ses clients le bien immobilier de leurs rêves, même si pour cela, il doit parfois utiliser des techniques peu conventionnelles.

Chasseurs d’appart : l’émission phare de M6

A la tête de l’émission Chasseurs d’appart diffusée tous les soirs de semaine sur M6, Stéphane Plaza observe et commente chaque semaine trois agents immobiliers en compétition qui se disputent une place en finale pour avoir l’occasion « d’affronter » l’animateur lui même ! L’objectif : trouver un bien immobilier (maison ou appartement) à des acheteurs aux critères souvent complexes à réunir.

Tous les soirs, de nouveaux particuliers souhaitant acquérir un logement se présentent afin que le concurrent ayant cumulé le plus de coups de coeur des clients ou d’offres sur ses biens l’emporte ! A la clé, une belle somme d’argent pour le vainqueur, entre 1.000 et 3.000 euros.

Lors d’émissions spéciales, certains agents immobiliers ont l’occasion de pouvoir se mesurer à Stéphane Plaza lui-même. D’ailleurs, dans le cas où ce dernier remporterait les 3.000 euros, il en fait toujours don à une association. Une condition qu’il aurait imposé à M6 pour accepter de faire ces émissions, qui sont actuellement un des grands succès de la chaine. Il aurait ainsi pu reverser la somme de 33.000 euros de gains à des associations.

Le coup de maitre de l’animateur pour piéger son rival

Ce vendredi 3 juillet, lors de la diffusion de l’émission Chasseurs d’appart, nous avons pu voir Stéphane Plaza se moquer ouvertement de la concurrence pour convaincre les futurs acheteurs ! En effet, face à Alexandre, agent immobilier de la ville d’Aix-en-Provence, l’animateur devait trouver le bien immobilier parfait pour Camille et Renaud, voulant habiter près du Centre hospitalier dans lequel ils travaillent, pour espérer battre son concurrent. Heureusement, l’animateur a aussi pu profiter d’une erreur commise par Alexandre pour retourner la situation en sa faveur !

"Impossible n'est pas Plaza !"

« #ChasseursdAppart, Qui peut battre Stéphane Plaza ? » est de retour pour une semaine inédite ✨

En effet, lors de la visite de son bien, Alexandre s’est légèrement arrangé avec la vérité, indiquant une distance de 22 minutes à pied pour rejoindre le Centre hospitalier. Renaud a alors pu vérifier cela avec son smartphone qui lui indiquait plutôt 26 minutes. Il n’en fallait pas plus pour que Stéphane Plaza tourne cela à son avantage.

Afin de piéger son rival, l’animateur a indiqué que son bien se trouvait à 26 minutes du lieu de travail des potentiels acheteurs, fait que Renaud s’est de nouveau empressé de vérifier pour finalement se rendre compte qu’ici, ils étaient bien à 22 minutes et non 26 du Centre hospitalier.

Une technique que l’agent immobilier a tout de suite expliqué en coulisses :

J’ai rajouté du temps pour que ce soit plutôt la bonne nouvelle. Comme il regarde sur le plan à chaque fois le temps, si vous annoncez plus et qu’il trouve moins, ça veut dire que déjà, la personne a confiance en vous. Donc c’était risqué, mais je suis parti très haut exprès pour redescendre et gagner quatre minutes, pour eux c’est important.

Une ruse qui a quelques peu vexé son adversaire, mais qui a perdu à Stéphane Plaza de gagner cette semaine de compétition, sans grande surprise, malgré un grand avantage d’Alexandre qui avait la possibilité de présenter deux biens à Camille et Renaud. Après une contre visite, le couple a même décidé de faire une offre, qui a été acceptée.

Notre agent immobilier préféré nous prouve donc une fois de plus qu’il a plus d’un tour dans son sac et qu’il n’est pas du genre à se laisser faire !