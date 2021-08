Soprano : Le rappeur se confie sur son plus grand tourment… Retrouver son fils né sous X serait un soulagement !

Dans ‘’Sept à Huit’’ le dimanche 29 août dernier, le célèbre rappeur Soprano s’est confié. Alors qu’il a eu un enfant autour de ses 16 ans, l’artiste a révélé avoir traversé de grandes peines. On apprend alors que le célèbre rappeur a même essayé de se donner la mort, et qu’heureusement il avait la musique. Apprenez-en plus dans la suite.

Une blessure qui ne s’est jamais cicatrisée

Marié depuis près de 15 ans maintenant à Alexia, Soprano a bien l’air de vivre le bonheur dont rêve tout père. Le Papa de deux filles, Inaya et Luna, ainsi que d’un fils voudrait toutefois que sa joie soit complète. En effet, alors qu’il était encore en âge d’adolescence, le rappeur avait eu un enfant qu’il n’a malheureusement pas pu connaître. La star s’est expliquée dans le ‘’Portrait de la semaine’’ qu’on retrouve avec l’émission Sept à Huit sur TF1.

Selon ses propos, le père de trois enfants affirme qu’à ses 16 ans, il était avec une fille. Les deux tourtereaux avaient eu un enfant. Cependant, portée par leur jeunesse, sa petite amie avait placé l’enfant à la DDASS sans l’en tenir informé. L’enfant serait né sous X et puisque Soprano ne l’avait pas reconnu, il ne peut être considéré comme son père.

Jusqu’à présent, l’artiste en souffre encore et n’a aucune idée de ce que cet enfant est devenu. Il n’arrête pas de se poser des questions à ce propos. Le rappeur a expliqué avoir essayé de mettre fin à ses jours au cours de la période difficile qu’il passait. Heureusement que l’homme a su se tourner vers la musique pour relâcher tout ce qui le rongeait de l’intérieur.

Soprano n’était plus lui-même

Il est vrai que le rappeur a écrit des chansons concernant le sujet. Néanmoins, en avril 2020, le rappeur avait fait des révélations au cours d’un entretien offert à France TV Slash. Dans interview, l’homme a rappelé le fait qu’il avait pété les plombs et qu’on pouvait l’entrevoir dans ses textes.

Très remonté contre son ex-petite amie de l’époque, l’artiste a fini par se refaire une autre image. Soprano était arrivé à accepter que la mère de son enfant inconnu était jeune, perdue et avait peur. En plus qu’il était déjà mélancolique, le célèbre rappeur français n’avait pas tardé à sombrer dans la dépression.

Déjà aujourd’hui, ce n’est toujours pas facile pour lui de supporter ce poids sur sa conscience. Pour finir, Soprano avait ajouté que c’était plus simple à l’enfant de le chercher qu’à lui. En effet, en raison de la protection des enfants, la loi française ne permet pas aux parents de contacter l’enfant.

Tant que ce dernier mis à la DASS ou en foyer n’atteint pas la majorité, impossible de le joindre. Une loi que l’artiste comprend parfaitement et trouve normale.