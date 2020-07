Soprano confie un très lourd secret sur son fils placé à la DASS !

L’artiste Soprano, dont tout le monde attend le nouvel album depuis deux ans, revient sur le devant de la scène non pas avec un nouvel opus, mais en faisant une émouvante confession aux micros de France TV.

Soprano a réussi avec brio à se faire une place dans l’univers musical français depuis maintenant plus de deux décennies, au point d’occuper récemment le siège de l’un des jurés de l’émission The Voice, diffusée sur TF1.

Si aujourd’hui le Marseillais semble donc à l’aise devant les caméras, cela n’a pourtant pas toujours été le cas, notamment à cause d’une première apparition télévisuelle quelque peu difficile, que les téléspectateurs n’ont toutefois pas retenu.

En effet, l’artiste a toujours bénéficié du soutien sans faille de son public, un soutien qu’il doit notamment à sa simplicité.

D’ailleurs, Soprano, qui aujourd’hui gagne très bien sa vie, n’a pas particulièrement changé son train de vie.

« Encore aujourd’hui, je ne sais pas où il est »

Le rappeur, qui évolue donc loin des strass et des paillettes, a vécu des périodes bien sombres dans sa vie, comme il l’a récemment confié en interview. C’est notamment au micro de l’émission Moonwalk, diffusée sur France TV, que Soprano a tenu à revenir sur un tragique évènement de sa vie personnelle. Devenu papa à l’âge de 16 ans, le jeune homme n’a alors jamais été mis au courant par la mère de l’enfant. Sa compagne de l’époque avait en effet préféré cacher la naissance de leur nouveau-né, lequel a été placé à la DDASS. Un drame déjà évoqué par Soprano dans son titre « Parle Moi ».

« J’avais des problèmes avec une ex. C’est une chanson que j’ai écrite parce que j’étais avec une fille, à l’époque, qui était tombée enceinte. Avec la peur, la société, elle avait pris l’enfant et l’avait placé à la DDASS sans me le dire. Je ne savais même pas qu’elle avait accouché. Et du coup, ça m’a marqué, parce que sur les papiers, il n’y avait pas marqué mon nom, il n’y avait rien. J’étais papa mais je n’étais pas papa », a-t-il expliqué.

Soprano, qui admet avoir alors « pété les plombs » et avoir été « très énervé contre elle », a désormais pardonné le geste de son ex-compagne : « Avec les années, j’ai compris qu’elle aussi était jeune, elle était perdue, elle avait peur, il y avait tellement de choses. Déjà que j’étais mélancolique, ça m’a plongé dans la dépression. Quand tu es père de famille, tu ne peux pas savoir qui est ton fils, tu ne peux pas le voir – encore aujourd’hui, je ne sais pas où il est -, c’était très, très, très difficile durant cette période-là ».

Soprano semble donc avoir pardonné ce geste, lui qui ne pourra sans doute jamais connaître son premier enfant. Une chose demeure toutefois sûre : le Marseillais, papa de trois enfants, a réussi à penser ses blessures en les couchant sur papier et en les mettant en musique.

La biographie express de Soprano