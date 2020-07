Sophie Davant dévoile comment elle a quitté son mari pour quelqu’un d’autre !

Âgée de 56 ans, elle est née en France à Bordeaux et est de nationalité française. Au-delà des écrans, Sophie Davant est une femme forte, sa vie sentimentale en est un témoignage.

Voyons de plus près, sa rupture avec Pierre Sled.

Sophie Davant et les médias

Sophie Davant est animatrice et présentatrice télé. Elle commence sa carrière en 1986, après avoir obtenu une maîtrise en langue étrangère allemand-anglais. Très rapidement elle arrive à se faire une place dans les médias français. Elle a su gagner le cœur des téléspectateurs, à travers son apparition dans Fort Boyard en 1990.

En plus de celle-ci, voici des émissions qui l’ont rendu célèbre :

C’est au programme

Toute une histoire

Mille et une vie

Affaire conclue

Derrière ce beau parcours se cachent un mariage et deux enfants. En effet, Sophie Davant épousa Pierre Sled en 1991. De cette union naquirent Nicolas et Valentine en 1993 et en 1995. Toutefois, le couple se dépara en 2012.

Un divorce amer

Le divorce n’a jamais été une chose facile à vivre aussi bien pour le couple que pour les enfants. Si l’animatrice a tout prévu pour sa progéniture, elle ne pensait pas un scénario de rupture. Malheureusement, l’adolescence des enfants fut quand même marquée par la séparation de leurs parents. Ce fut un divorce amer autant pour Sophie Davant que pour sa famille.

2012 restera donc une année gravée dans la mémoire de l’animatrice, puisqu’il s’agit de celle de la rupture. Ce sont ainsi 21 ans de mariage qui s’envolent. Bien que la décision vînt d’elle, l’animatrice a beaucoup souffert dans cette affaire. Si généralement c’est celui qui subit le divorce qui a plus mal, ce n’est pas toujours le cas, puisque Sophie a été sévèrement touchée par cette décision.

Sophie Davant et Pierre Sled : les dessous d’une rupture

Une rupture fait toujours mal. L’important c’est de savoir la gérer et être heureux par la suite. En ce moment, Sophie Davant et Pierre Sled vivent bien dans leurs nouvelles relations. Toutefois, au cours de certains passages en télé, Sophie a révélé les dessous de cette rupture. En effet, elle confia qu’avant la séparation, plus rien n’allait dans le mariage. Sophie a donc décidé de mettre le problème sur la table afin d’y mettre un terme. Contre toutes attentes, l’animatrice de France 2, révèle aussi la raison pour laquelle elle a pris cette décision.

En réalité, elle était tombée amoureuse d’un autre homme, et elle culpabilisait constamment. Ressentir de tels sentiments, c’était mettre son mariage et sa famille en danger. Sophie Davant le sachant très bien a donc préféré rompre avec Pierre Sled pour être heureuse dans sa nouvelle idylle. Malheureusement, cette nouvelle relation ne dura pas. Aujourd’hui, Sophie Davant est dans une relation avec un homme, autre que celui qui était à la base de son divorce. Comme quoi, les passions ne se contrôlent pas !

Sophie Davant décide d’aller de l’avant !

Le divorce s’est fait, la vie suit son cours. D’un côté, Pierre Sled, le père de ses enfants a refait sa vie. Il a épousé Barbara Ricevuto en 2018 et vit heureux. De l’autre côté, Sophie a un peu regretté son choix, selon ses témoignages lors de certaines émissions télévisées. Ce fut un coup dur certes, mais elle décide d’aller de l’avant. En effet, après son idylle avec l’académicien et écrivain Erik Orsenna, elle retrouve le bonheur en 2013. Elle rencontre un industriel de 57 ans, veuf et père de trois enfants. Cet homme nommé Bertrand va, à nouveau, illuminer la vie de Sophie Davant.

Même si la relation entre Pierre Sled et elle n’est plus amoureuse, ils s’entendent très bien. Chacun a accepté le choix de l’autre, pour le bonheur des enfants. Sophie Davant a su garder la tête haute durant cette dure épreuve. Il faut dire que rien n’est perdu quand il s’agit d’amour et le meilleur reste toujours à venir. À travers son histoire, Sophie est un exemple pour les femmes dans ce genre de situation.