Sophie Davant : l’animatrice peine à retrouver l’amour depuis son divorce

Elle fait partie des animatrices TV les plus appréciées des Français : la belle Sophie Davant ne semble pas être affectée par le temps qui passe. Son charme est toujours aussi évident, année après année. Celle-ci a décidé de reprendre sa vie en main en 2012 : en effet, mariée depuis très longtemps, elle divorce. Mais tout ne se passe pas comme prévu dans sa vie sentimentale : elle a des difficultés à retrouver l’amour.

Une belle histoire qui a duré 20 ans

Sophie Davant rencontra son ex-mari, Pierre Sled, au début des années 90, et leur idylle a duré une vingtaine d’années : ils ont eu deux enfants ensemble, et sont restés très amoureux tout au long de leur relation. C’est en 2012 que tout bascule : en effet, Sophie Davant avoue qu’elle est tombée amoureuse d’un autre. Elle a alors réalisé que son mariage battait de l’aile, et qu’il était sans doute temps de passer à autre chose. Pierre Sled et Sophie Davant décident donc de divorcer

Un souhait de refaire sa vie

Pourtant, Sophie Davant était toute disposée à se replonger dans une histoire d’amour, à l’issue de sa séparation. Néanmoins, sa nouvelle histoire d’amour ne dure pas, puisque sa nouvelle relation, démarrée juste avant son divorce, se termine l’année suivante, en 2013. Erik Orsenna n’était donc malheureusement pas le bon !

Depuis, elle a publié un livre, « Il est temps de choisir sa vie », qui relate son état d’esprit, à la suite de ces événements sentimentaux. Elle explique qu’elle souhaite retrouver l’amour. L’animatrice se sent en effet toute disposée à démarrer un nouveau chapitre amoureux de son existence. Et ce fut d’ailleurs la raison de son divorce. Elle avoue s’être sentie disponible sentimentalement, ce qui l’a poussée à en finir avec cette relation.

Son ex-mari a refait sa vie

En revanche, Pierre Sled, journaliste sportif sur France 3, a refait sa vie. L’ex-mari de Sophie Davant a de son côté réussi à rencontrer une autre femme assez rapidement. À 61 ans, il ne sera pas resté longtemps célibataire, contrairement à son ex-femme, qui de son côté a éprouvé quelques difficultés. En revanche, on a assez peu d’indications concernant cette nouvelle compagne. Le journaliste a préféré rester discret à propos de sa vie privée.

Il connait également des nouveautés au sujet de sa vie professionnelle. En 2013, il décide de quitter la chaine, afin de faire cavalier seul. Alors nommé directeur de programme, il souhaite s’émanciper au niveau professionnel. Il crée alors sa société, Kid Production, qui se consacre à la production audiovisuelle. Il travaille aussi bien en France qu’en Italie, parlant plusieurs langues couramment. Aujourd’hui, il est également chroniqueur en Italie, aussi bien à la radio qu’à la télévision. C’est un beau virage pour Pierre Sled !

Une vie professionnelle réussie

Si Sophie Davant éprouve des difficultés à retrouver une relation stable, la quinquagénaire n’en a pas au sujet de sa vie professionnelle. En effet, son émission « Affaire Conclue » diffusée chaque après-midi sur France 2, connait un fort succès. Celle-ci permet à des particuliers de vendre aux enchères des objets qui leurs sont chers. Entourée d’acheteurs, elle permet donc à de nombreux Français de gagner quelques centaines d’euros en se séparant d’un bien généralement mis de côté. Cette aventure professionnelle n’est donc pas près de s’arrêter. On espère que Sophie Davant connaîtra autant de succès dans sa vie personnelle, avec un nouveau compagnon ! Mais avec son charme naturel, cela ne devrait probablement plus tarder.