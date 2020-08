Sophie Davant : elle est inconsolable depuis la parte de son compagnon

Perdre un être cher est toujours un événement tragique, qui marque une vie. Et Sophie Davant en sait vraiment quelque chose, ayant vécu un grand nombre de drames au cours de son existence. Cette animatrice blonde et joviale a beau afficher un sourire indécrochable, celle-ci cache un grand nombre de blessures au delà de sa bonne humeur.

Et au plus récent, il y a moins de 2 ans, elle a eu l’immense peine de perdre son compagnon. En septembre 2018, sa chienne Djette l’a hélas quittée, laissant un énorme vide dans sa vie. C’est le cas pour toutes les personnes qui ont perdu leur animal de compagnie : ceux-ci laissent généralement un très grand vide qui est difficile à combler, et on a du mal à les oublier, de par tout l’amour qu’ils nous ont donné.

Aujourd’hui encore, il lui est difficile d’évoquer ces instants difficiles. Elle a eu l’occasion de parler de cette tragédie à différents médias, lors d’interviews, durant lesquelles elle est revenue sur ces nombreuses années d’amitié en compagnie de cette petite chienne adorable.

Un grand vide dans sa vie

L’animatrice a réussi à dépasser un grand nombre d’événements douloureux au cours de sa vie comme son divorce notamment. Mais la perte de sa chienne fut réellement un événement marquant. Elle le rappelle aussi souvent qu’il lui est possible de le faire, et elle vante régulièrement les nombreuses qualités de ce compagnon de vie qui lui manque tant. Bien heureusement, elle a d’autres bonheurs dans sa vie, et son travail en fait partie.

Depuis de nombreuses années déjà, celle-ci est présentatrice sur France 2, et elle a eu l’occasion de passer par un grand nombre d’émissions très différentes tout au long de sa longue carrière.

Plus de 30 ans de carrière sur le petit écran

Sophie Davant est une animatrice fort appréciée par les Français, qui ne s’en lassent pas. Cela explique pourquoi la carrière de cette présentatrice est aussi longue dans le temps, d’autant qu’elle a toujours travaillé sur France 2. Elle fut découverte il y a plus de 30 ans maintenant : ses débuts ont eu lieu en 1987, année lors de laquelle elle présenta la météo sur une émission culte de la chaine, qui est Télématin. Sophie Davant a beaucoup donné de sa personne pour parvenir à être connue et reconnue, et c’est son travail acharné ainsi que son professionnalisme qui ont fait toute la différence.

Elle a eu l’occasion de traverser un grand nombre d’émissions variées, et aujourd’hui, c’est l’émission Affaire Conclue qui ponctue ses journées d’animatrice. Elle fut lancée en août 2017, et depuis, son succès n’a cessé d’augmenter.

Si aujourd’hui on ne peut regarder que des rediffusions, des nouveaux épisodes sont d’ores et déjà prêts pour la rentrée. Il faudra donc patienter jusqu’à septembre pour profiter de nouvelles ventes aux enchères pleines de rebondissements.

Une émission qui a le vent en poupe

Déjà 3 ans qu’Affaire Conclue est diffusée sur France 2, et son succès est toujours évident, si ce n’est de plus en plus présent. On apprécie en effet la bonne humeur de Sophie Davant et de ses fidèles acolytes acheteurs, qui s’empressent d’enchérir pour s’offrir de nouveaux objets tous plus originaux et anciens les uns que les autres.

Nous sommes impatients de découvrir les nouveaux articles et tous ces épisodes inédits, quelques semaines de patience encore avant leur lancement !