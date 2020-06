Sophie Davant (Affaire Conclue) : sa tenue enflamme la toile et rend dingue ses fans !

Sophie Davant (Affaire Conclue) insultée de “sac d’os” sur Instagram, elle répond avec beaucoup d’ironie !

S’il y a bien une chose que l’on peut dire de Sophie Davant qui anime actuellement Affaire Conclue sur France 2, c’est bien qu’elle ne garde jamais la langue dans sa poche. Et parfois, ses détracteurs en font les frais puisqu’elle n‘hésite pas une seconde à répondre dans ces cas là. Mais pas question pour Sophie Davant d’être vulgaire ou d’insulter les téléspectateurs pour qui elle a toujours beaucoup de respect et de tendresse. En effet, depuis qu’elle est animatrice sur France 2, nous n’avons jamais vu Sophie Davant piquer de coup de colère comme certains autres animateurs de télé qui n’hésitent pas à écrire ou diffuser des insultes dès qu’ils font l’objet de quelques critiques.

Sophie Davant a choisi une autre voie, puisque généralement lorsqu’elle est critiquée, elle trouve toujours le moyen de réagir avec beaucoup de tact et de sang froid, comme elle l’a encore prouvé dernièrement sur les réseaux sociaux.

En effet, sur ce cliché partagé sur le réseau social Instagram, on peut retrouver l’animatrice d’Affaire Conclue Sophie Davant partager un bon moment avec Catherine Lara et sa compagne. Sur le cliché, on retrouve les trois femmes qui ont toutes l’air d’être ravies et heureuses d’être ensemble. On peut effectivement les voir sourire à travers leurs lunettes de soleil. Le cliché, qui est en noir et blanc, met très bien en valeur l’animatrice Sophie Davant qui est sublime sur cette photo.

En effet, la photo a reçue plus de 8000 likes sur Instagram ! Une prouesse qui peut paraître anodine mais qui reste admirable quand d’autres doivent se montrer dans des positions des plus osées pour espérer atteindre de tels scores ! Mais bien évidemment, la photo n’a pas plus à tout le monde… Au milieu des commentaires très élogieux pour Sophie Davant et Catherine Lara qui apparaissent en pleine forme sur la photo, une insulte va être publiée.

Sophie Davant va se faire traiter violemment de “sac d’os” par une internaute dans les commentaires publiés sous la photo. Mais tandis que certains téléspectateurs vont défendre Sophie Davant, l’animatrice d’Affaire Conclue, la principale intéressée va quant à elle réagir à sa manière… Elle va se contenter d’un « Merci » ironique mais bien placé ! Malgré tout, cela n’a pas empêché Sophie Davant de poster de nouvelles photos sur le réseau social Instagram.

Sophie Davant (Affaire Conclue) : elle diffuse une photo de sa tenue lors d’un tournage et affole les réseaux sociaux !

Malgré les quelques commentaires qui peuvent être diffusés à son encontre sur le réseau social Instagram, cela n’empêche pas Sophie Davant de publier de nouvelles photos où elle se dévoile pour le plus grand bonheur des téléspectateurs ! En effet, sur son dernier cliché en date, on peut la retrouver sur le plateau de son émission Affaire Conclue dans une tenue qui a fait sensation !

Sur le cliché publié il y a quelques heures à peine, on retrouve l’animatrice Sophie Davant en train de poser alors qu’elle est en plein tournage. La photo, qui a déjà reçue plusieurs milliers de like en quelques heures à peine, a fait sensation sur Instagram ! Les fans de Sophie Davant veulent savoir d’où vient sa tenue noire et blanche qui lui va à ravir, c’est le moins que l’on puisse dire. Des commentaires qui devraient faire plaisir à l’animatrice, alors qu’elle avait été insultée de “sac d’os” en publiant sa photo avec Catherine Lara sur Instagram. Cette fois-ci, l’animatrice Sophie Davant ne semble pas avoir reçu de commentaire négatif ou violent contre elle, bien qu’elle pourra toujours compter sur ses vrais fans pour prendre sa défense !

En effet, avec plus de 100 000 abonnés rien que sur Instagram, la communauté de Sophie Davant est très soudée et sait se montrer derrière elle pendant les coups durs et les commentaires haineux qu’elle peut recevoir sur les réseaux sociaux notamment ! Bien heureusement, les remarques négatives sont très minoritaires…