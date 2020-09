Sophie Davant (Affaire Conclue) : elle partage des photos avec Caroline Margeridon et les internautes sont choqués !

Sophie Davant (Affaire Conclue) : la nouvelle saison perturbée à cause du coronavirus !

Souvenez-vous, c’était il y a tout juste quelques mois maintenant… La présentatrice d’Affaire Conclue partageait une triste nouvelle sur les réseaux sociaux et annonçait que les tournages de son émission phare de France 2 avaient tous été suspendus jusqu’à nouvel ordre. Mais dès le déconfinement, l’animatrice était revenue sur les plateaux de l’émission pour tourner de nouveaux épisodes inédits. Pour autant, l’émission a été particulièrement mouvementée depuis cet été…

En effet, Affaire Conclue a connu beaucoup de changement notamment dans son déroulé où les gestes barrières sont devenus indispensables pour le bon déroulement de l’émission, mais c’est aussi au niveau du casting d’Affaire Conclue que les habitudes des téléspectateurs ont été complètement chamboulé du jour au lendemain. Le collectionneur Pierre-Jean Chalençon a tout d’abord été écarté du programme suite à des clichés où ce dernier apparaît notamment en compagnie de l’humoriste très controversé Dieudonné.

Mais par la suite, c’est un autre intervenant d’Affaire Conclue que l’on a cessé de voir à l’antenne de France 2. Alors que des rumeurs le croyaient en froid avec la production, les fans d’Affaire Conclue se demandaient pourquoi Jérôme Duvillard n’apparaissait plus à l’antenne. C’est suite à la demande d’un internaute posant la question à Sophie Davant sur l’absence de ce dernier qu’elle a révélé qu’il ne participerait plus à l’émission faute de temps. Elle avait par ailleurs admis que ce dernier manquait à l’émission ! Mais si Sophie Davant a été contrainte de se séparer de ces deux intervenants, il y en a une dont elle semble particulièrement proche comme on peut le voir à l’antenne mais aussi sur les réseaux sociaux…

Sophie Davant et Caroline Margeridon semblent très proches sur ces clichés…

C’est sur le profil Instagram de l’animatrice Sophie Davant que l’on a eu l’occasion de voir des photos de la présentatrice avec Caroline Margeridon, où les deux femmes semblent très proches. Dans un premier cliché, les deux femmes apparaissent côte à côte au soleil, portant même des lunettes pour ne pas s’abîmer les yeux.

Sur ce premier cliché, les deux femmes sont resplendissantes et communiquent leur sourire et leur joie de vivre à tous les fans de l’émission. Pour autant, le cliché a également fait polémique dans les commentaires des comptes Instagram des deux femmes. Mais quel pourrait bien en être la raison ?

Et bien si cela a pu paraître évident pour certaines personnes à risques, cela n’a pas été le cas pour d’autres. Sur les clichés où Sophie Davant et Caroline Margeridon partagent leur amitié aux yeux de tous, les plus observateurs auront remarqué que les deux amis sont extrêmement proches et ne respectent absolument pas les gestes barrières.

Sur les clichés qui ont été diffusés, certains internautes se sont même demandé si l’animatrice d’Affaire Conclue n’était pas ivre. Il faut dire que les photos qui ont été prises sont légèrement floues, et la présentatrice a un visage qui ne paraît pas celui d’une personne sobre selon certains. S’agit-il d’une photo de soirée passée après le tournage de l’émission ?

On ne peut en tout cas qu’espérer que Caroline Margeridon ne commettra pas de faux pas qui pourrait lui coûter sa place comme Pierre-Jean Chalençon. Une chose est sûre, cela ne devrait pas remettre en question l’amitié entre les deux femmes qui s’apprécient mutuellement !