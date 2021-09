Sonia Rolland : L’ancienne Miss France prend une pause assez accrocheuse qui n’a pas manqué de faire réagir Laura Smet !

La rentrée démarre à pleine allure pour Sonia Rolland. Celle qui a été ancienne Miss France a enflammé la toile au moyen d’un cliché noir et blanc. La jeune femme a dévoilé sa divine anatomie sur son compte Instagram. Il n’en fallait pas plus pour que ses abonnés se rincent les yeux. On vous en dit plus dans la suite.

Quand Sonia Rolland fait saliver ses abonnés

C’est plutôt à une jeune femme d’humeur déterminée et combative que ses abonnés ont eu droit le 1er septembre dernier. L’actrice a partagé en effet un cliché assez révélateur en noir et blanc, accompagné de la légende ‘’Mood de la rentrée’’. Tête baissée, on la voit se dévoiler dans un short et une brassière noire avec les jambes ouvertes dans une baignoire. En hashtag, elle a laissé de petits mots.

Ce cliché révèle le corps parfait de l’ancienne Miss France et n’a pas tardé à mettre ses abonnés en débandade. Irrésistible on pourrait le croire, le cliché a même fait sortir Laura Smet qui avait disparu d’Instagram depuis un certain moment. La publication de la maman de Tess et Kahina avait reçu des messages assez unanimes sur l’exceptionnelle beauté qu’elle met en avant. La comédienne Shirley Bousquet avait lâché ‘’Ah oui quand même !!! Wahouuu’’. Plusieurs réponses assez flatteuses figuraient en commentaire, et on peut bien dire que Sonia Rolland a fait fort.

Une récente publication qui lui a fait sortir ses talents de diplomate

Cela fait quelques semaines que Sonia Rolland avait publié de splendides images du merveilleux paysage qu’on retrouve en Martinique. C’était le moyen par lequel la jeune femme a souhaité dire adieu à l’île sur laquelle elle a passé son tournage. Plusieurs parmi ses abonnés ont bien admiré les clichés. Cependant, on a pu lire les réactions assez peu flatteuses d’une internaute, probablement pas de bonne humeur.

En effet, l’internaute avait laissé entendre qu’elle vivait en Martinique où se trouvait Sonia Rolland. Sauf que les plages sont interdites puisque tout le monde était confiné, mais pas Sonia Rolland qui semble bien être privilégiée. Sonia avait alors répondu avec une grande diplomatie pour ne pas en faire un débat houleux. L’action de l’ancienne Miss France a bien évidemment été un succès.

Le parcours de Sonia Rolland

Sonia Rolland avait été couronnée Miss France depuis les années 2000. La jeune dame a débuté une carrière d’actrice et réalisatrice où elle enchaîne de nombreux succès. De 2004 à 2006, on l’a d’ailleurs vu en tant qu’héroïne dans la série ‘’Léa Parker’’. Elle y jouait le rôle d’un agent d’élite de la police nationale. On la verra en 2010 dans ‘’Minuit à Paris’’ où elle prête sa carrure à Joséphine Baker.

La jeune dame s’illustre dans de nombreux téléfilms avant de repasser pour la tête d’affiche d’une série policière. C’est ainsi qu’on retrouve Sonia dans ‘’Tropiques Criminels’’, où elle endosse la veste d’une commandante redoutable, Mélissa Sainte-Rose.

Par ailleurs, on l’a également vu dans un court métrage et dans plusieurs documentaires. Deux parmi ces derniers ont été consacrés au Rwanda, son pays natal qu’elle a dû fuir.