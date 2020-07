Solenne (Mariés au premier regard) – Attaque violente envers son ex !

Parmi les personnages phares de la 4e saison de « Mariés au premier regard », on retrouve Solenne, une jolie blonde qui a tapé dans l’œil du public.

Bien que l’émission soit terminée depuis plusieurs semaines, les candidats continuent à faire parler d’eux, et notamment Solenne, bien décidée aujourd’hui à régler ses comptes avec celui qui est désormais son ex-mari, Matthieu. Alors qu’elle a pris le temps de préciser ces accusations sur les réseaux sociaux, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’y est pas allée par le dos de la cuillère.

Solenne pointe du doigt le comportement de Matthieu

Pendant la diffusion de la 4e saison de « Mariés au premier regard », les téléspectateurs de M6 avaient particulièrement été marqués par la froideur de la candidate Solenne, surtout lors du voyage de noces qu’elle a partagé, avec celui qui était alors son mari. Pourtant, alors que tout portait à croire qu’elle était la seule fautive de leur divorce survenu après l’émission, il semblerait que les choses ne soient pas aussi simples qu’elles le paraissaient. En effet, via son compte Instagram, la jolie Solenne a eu des paroles très dures envers Matthieu, qui expliquent en partie l’échec de leur mariage. Ce dernier aurait eu des mots plutôt désagréables à son encontre, notamment dus à l’âge et au corps de la jeune femme, qui ne correspondaient pas aux critères du monsieur.

« Il m’avait répondu qu’il avait toutes les filles qu’il voulait et qu’il sortait avec des mannequins. Il était déçu d’être tombé sur moi. Il m’a dit à plusieurs reprises qu’il cherchait quelqu’un de plus jeune que moi et qu’il était déçu que je n’ai pas un corps très athlétique. », confie Solenne.

Des révélations assez graves, qui entachent l’image de parfait gentleman que se donnait le candidat pendant l’émission, d’autant plus qu’il s’agissait d’un élu municipal, et qui expliquent aussi pourquoi la jolie blonde s’était montrée plutôt détachée de Matthieu au moment du tournage. Toutefois, les internautes continuent de penser qu’elle aurait pu rebrousser chemin arrivée devant l’autel, et que rien ne l’obligeait à épouser ce dernier, dont elle avait d’ailleurs dit que son physique ne lui plaisait pas non plus. Malgré tout, on comprend pourquoi les deux jeunes gens ont divorcé !

Le couple de Solenne et Mathieu semblait pourtant bien parti

Après la polémique subie par Solenne, au moment de la diffusion de l’émission, le jeune marié, Matthieu, avait pourtant pris la défense de sa belle, avec laquelle il était censé être compatible à 83 %.

Sur Instagram, il n’avait pas hésité à monter au créneau, pour répondre aux commentaires désobligeants des internautes sur la jolie blonde.

D’après le chef d’entreprise de 42 ans, une telle émission est une expérience à part entière, et il est impossible de savoir comment on va réagir avant de s’y retrouver.

« Bonsoir à tous ! Petite réflexion là, sur à Mariés au premier regard… C’est une expérience qui est extraordinaire et faite par des gens de la vrais vie, des gens ordinaires et… La charge émotionnelle, quand on participe à cette émission, est extrêmement forte. Donc on n’est pas forcément nous-mêmes. Je vous invite à être vous-même lorsqu’on vous filme, face à une inconnue, avec laquelle on vous a marié. On est tous volontaires, mais c’est quand même une expérience qui est compliquée. »

Des paroles qui expliquent la surprise du public lorsque le couple a annoncé son divorce, alors même qu’ils semblaient être tous les deux faits l’un pour l’autre.