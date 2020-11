Slimane : une perte de poids assez incroyable, les fans adorent son nouveau style

Slimane n’a pas été le seul à choquer les fans par rapport à cette perte de poids puisque la chanteuse Amel Bent a également embrassé une nouvelle silhouette depuis le premier confinement. Il a également adopté un nouveau look, ce que les fans semblent clairement apprécier. En effet, les retours sur les réseaux sociaux et notamment son compte Instagram sont clairement à la hauteur de ses attentes. De nombreuses stars ne cachent rien de leur quotidien, ils peuvent ainsi divertir leur communauté.

Voir cette publication sur Instagram 🟦🟦🟦 Une publication partagée par SLIMANE (@slimane) le 5 Nov. 2020 à 8 :28 PST

Slimane a décidé de se raser les cheveux

Avec la fermeture des salons de coiffure, il est toujours difficile de profiter d’une nouvelle coupe de cheveux. Il y a donc les moyens du bord puisque des hommes n’hésitent pas à suivre des tutoriels sur Internet pour obtenir un look très sympathique. Les résultats sont plus ou moins réussis, mais Slimane semble bien manier la tondeuse.

Le chanteur n’a pas hésité à prendre l’appareil pour raser toute sa chevelure et la photo a été accompagnée d’une légende : « insupportable » .

. Avec son nouveau look et sa perte de poids, Slimane marque des points auprès de sa communauté et il a reçu de nombreux commentaires positifs.

Vous pourrez d’ailleurs le suivre sur les réseaux sociaux et notamment son compte Instagram puisqu’il n’hésite pas à communiquer via des stories.

Voir cette publication sur Instagram On est bien peu de chose… A méditer … Une publication partagée par SLIMANE (@slimane) le 3 Nov. 2020 à 11 :00 PST



Pendant le premier confinement, il avait par exemple partagé des recettes avec sa communauté et Camille Lellouche, une humoriste française avait notamment participé. Vous pourrez peut-être changer de tête comme Slimane qui n’a pas hésité à raser à blanc son crâne, mais ses cheveux ont déjà bien repoussé comme le montrent les dernières photos postées sur son compte Instagram.

Les internautes reconnaissent sa perte de poids

Il y a quelques années, Slimane était un peu plus enrobé, mais il est désormais beaucoup plus mince comme les internautes ont pu le souligner dans les commentaires. Ces derniers ont été relayés à la suite de la photo où il pose avec une chemise bleue et un pantalon blanc très sobre. D’ailleurs, les abonnés sont nombreux à apprécier son nouveau look et sa coupe de cheveux qui lui va finalement très bien. Slimane doit toutefois trouver des occupations puisque le confinement perturbe aussi le monde de la culture.

Voir cette publication sur Instagram Et bonne journée Une publication partagée par SLIMANE (@slimane) le 3 Nov. 2020 à 1 :10 PST



Slimane était en collaboration avec Vitaa notamment pour la tournée Versus Tour, mais, au vu de la situation, elle a été annulée. Pourtant, le duo a connu un succès incroyable pour les différents titres qu’ils ont pu présenter au public. Certains reprochaient qu’on les voyait beaucoup trop souvent dans les émissions ou à la radio. La tournée est donc annulée à cause de cette crise sanitaire qui frappe de plein fouet la France. L’annonce avait été bouleversante pour les fans qui se faisaient donc une joie de retrouver le duo sur toutes les scènes.