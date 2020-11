Slimane et Vitaa : Les deux artistes décident de quitter la France à l’annonce du nouveau confinement… Une nouvelle bien triste pour leurs nombreux fans !

C’est sur leurs comptes en ligne que les artistes Slimane et Vitaa ont confirmé leur départ de Paris à leurs fans. Ils ne quittent pas simplement la ville, mais partent carrément de la France pour un séjour d’une durée indéterminée au Maroc. Ils ont choisi la ville de Marrakech pour s’installer en ce moment où la crise sanitaire reprend de plus belle en France. Leur but était de trouver un cadre adéquat pour la préparation de leurs futurs concerts. Ils n’oublient pas leurs fans pour autant, et leur envoient de nombreux messages réconfortants par le biais des réseaux sociaux.

Slimane et Vitaa s’installent au Maroc pendant le reconfinement

Depuis l’annonce du reconfinement, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les français. Après l’annulation de plusieurs concerts, la fermeture des lieux de plaisance, les restrictions de déplacements, et autres, les français doivent maintenant dire au revoir à deux de leurs artistes préférés. Il s’agit de Slimane et Vitaa. Le duo a dû reporter ou annuler plusieurs concerts prévus normalement pour cette fin d’année, en raison des nouvelles mesures de reconfinement mises en place. Ils n’abandonnent pas pour autant leurs projets, car ils travaillent actuellement sur de nouvelles chansons à présenter à leurs nombreux fans. Ils ont également plusieurs concerts à préparer pour le moment où ils pourront remonter sur scène.

Les deux artistes ont clairement exprimé leur peine face à cette crise qui les empêche de retrouver leur public. Cependant, les règles sanitaires ne sont pas à ignorer, car ce sont elles qui nous permettent de préserver notre santé. Elles ont été mises en place en raison du nombre alarmant de nouveaux cas de Covid-19 recensés dans les hôpitaux du pays. Alors même si Slimane et Vitaa ne contestent pas les mesures de reconfinement, ils ont besoin d’un climat plus favorable et d’une ambiance plus joyeuse pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Voilà pourquoi ils décident de s’installer au Maroc. C’est un pays moins affecté par le Covid-19, par conséquent des mesures moins strictes. En plus, en cette période, il fait beau à Marrakech. Ils auront donc en bonus un magnifique temps ensoleillé.

Voir cette publication sur Instagram Confinez-moi ici 🙏🏻. Une publication partagée par V I T A A (@vitaa) le 2 Nov. 2020 à 11 :14 PST

Slimane et Vitaa envoient des messages de soutien à leurs fans qui vivent le reconfinement

Depuis leur départ, Slimane et Vitaa n’oublient pas leurs fans restés en France. Ils sont conscients que la situation n’est pas facile à vivre, et envoient donc des messages de réconfort à tous ceux qui sont obligés de rester confinés en France. Sur leurs comptes Instagram, vous pourrez voir des publications qui réchauffent le cœur et apportent de l’espoir dans le quotidien de leurs abonnés.

Comme on peut s’en douter, le reconfinement n’a pas été accueilli comme une bonne nouvelle par les français. En plus, les actualités en France sont pour le moins sinistres, car mis à part le Covid-19 qui reprend de plus belle, des attentats terroristes sont également perpétrés sur le territoire.

Les deux artistes sont chanceux d’avoir pu se soustraire à cette situation, et ils le savent. Ils font donc de leur mieux pour se montrer solidaires envers leurs fans, car sans eux, ils n’en seraient certainement pas à ce niveau. Pour cela, Slimane et Vitaa partagent leur quotidien sous le beau soleil du Maroc, pour apporter aux fans un peu de bonheur afin qu’ils essaient d’oublier leurs angoisses.