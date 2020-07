Slimane dans sa piscine : une photo vraiment incompréhensible pour les fans qui le traitent de « malade » !

L’été est souvent le synonyme de piscine, vous pouvez alors vous baigner afin de vous rafraîchir. Depuis quelques années, les versions hors sol sont assez adaptées au budget des Français et même aux possibilités offertes par les espaces verts. De plus en plus de consommateurs peuvent donc acheter ces piscines sans dépenser des fortunes. Slimane a donc lui aussi la chance de pouvoir se baigner pendant les vacances d’été, mais il semble habillé. Il est impossible de savoir s’il porte un bas, mais il a un bien un haut.

Slimane, une photo avec un maillot dans une piscine

Les fans ont rapidement pu monter au créneau lorsqu’ils ont découvert la photo de Slimane. Le chanteur offre un très beau sourire alors qu’il se trouve dans la piscine, mais pourquoi porte-t-il un maillot avec des manches longues ? Sous la photo, de nombreux fans ont pu répondre et certains n’ont pas hésité à critiquer son choix sans forcément connaître les raisons de celui-ci.

« Tout habillé ?? Mais t’es complètement malade ».

« Pourquoi, tu n’as pas un beau corps pour nager tout habillé ? »

« Comme tu es beau, profite bien de tes vacances avec tes proches reposes toi bien »

Slimane a-t-il gardé son maillot, car il est complexé par son corps ?

En effet, certaines personnes ont des difficultés notamment avec leur silhouette qui peut engendrer des complexes. C’est pour cette raison qu’elles sont plusieurs au cours des vacances d’été à opter pour un maillot de bain un peu plus couvrant avec notamment un t-shirt à manches longues. Il est difficile d’en savoir plus sur le sujet puisque Slimane n’a pas apparemment répondu à toutes les remarques. Il est toutefois difficile de supporter des complexes, mais nous ne savons pas s’il s’agit de la raison pour laquelle le chanteur se baigne avec un haut. D’autres explications peuvent être envisagées comme une peau sensible au chlore, un risque de coup de soleil ou encore un « délire ». Certains décident de sauter immédiatement dans la piscine afin de se rafraîchir.

Retrouvez Slimane sur son compte Instagram !

Le chanteur qui a notamment partagé un très beau duo avec Vitaa vous donne rendez-vous sur son compte Instagram. Vous aurez l’occasion de le découvrir pensif au bord de la piscine ou encore dans l’eau avec un large sourire. Il propose très régulièrement des photos, mais aussi des vidéos, voire des stories. Dans ces dernières, il n’a pas hésité pendant le confinement à dévoiler ses talents pour la cuisine. Camille Lellouche a notamment pu suivre l’une de ses recettes, les fans ont clairement adoré découvrir le chanteur sous cet angle. Vous pourrez alors découvrir un autre Slimane puisqu’il propose d’autres talents.

Bien sûr, les réseaux sociaux sont parfaits notamment pour communiquer sur les prochains projets. Si Slimane et Vitaa ont été pointés du doigt à cause d’une surmédiatisation de leur duo, d’autres regrettent de ne plus les entendre. Ils étaient toutefois dans une émission diffusée sur TF1 à savoir la chanson de l’année, ils ont également participé à une émission de radio. Slimane est très actif dans le monde de la musique, il écrit aussi pour d’autres chanteurs toujours dans la plus grande discrétion. N’hésitez pas à le rejoindre pour découvrir en avant-première toutes les actualités dédiées à son travail. En ce qui concerne sa photo, si certains ont été choqués, d’autres n’ont pas porté d’importance particulière à son vêtement.