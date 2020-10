Simple, délicieux et pas cher : on vous dévoile la recette du cake au citron de Cyril Lignac !

Le cake au citron est sans doute l’un des cakes les plus appréciés. Mais tous ne se valent pas. La pâtisserie est avant tout une question de précision mais aussi d’équilibre. Chaque ingrédient doit être soigneusement dosé. De plus, les produits doivent être frais et d’excellente qualité. Mais il faut aussi une bonne recette. En cas de doute, celle d’un grand chef sera forcément à privilégier. Bien entendu, un tel chef ne donnera jamais la recette star de sa cuisine, mais il aura tendance à donner un très beau standard , qui de plus sera relativement simple à utiliser. En effet, si la recette est trop compliquée, elle va décourager les personnes qui sont débutantes. De plus, s’il y a un risque sur sa réalisation, la réputation du chef pourrait en pâtir et les réseaux sociaux ne pardonnent pas en pareil cas.

Le confinement a été favorable à la cuisine

En fait, le confinement a eu un effet collatéral assez amusant. Enfermés chez eux, les français se sont tournés vers la cuisine. Et il est vrai que dès lors que les magasins d’alimentation étaient approvisionnés et qu’il n’y a avait pas possibilité de sortir, il ne restait pas grand-chose. Aussi la plupart des gens ont redécouvert les joies de la cuisine. D’ailleurs les chaînes TV ne s’y sont pas trompées et l’émission « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac a réellement cartonné. En effet, accompagné de Jérôme Anthony, il cuisine tous les soir à partir de sa propre cuisine. Et l’émission a connu un tel succès que M6 a décidé de continuer sa diffusion. Le principe est simple, cuisiner un repas en entier avec les ingrédients du placard. Bien entendu le sudiste a invité de nombreuses célébrités à partager sa cuisine, voire à y collaborer activement. Fin septembre Cyril a cuisiné un superbe gâteau au citron.

Une recette avec peu d’ingrédients

La recette du gâteau du sémillant cuisinier est très simple. Chacun dispose des ingrédients nécessaires dans ses placards. Il faut :

deux citrons

deux oeufs

120 grammes de beurre pommade

120 grammes de sucre

120 grammes de farine

11 grammes de levure chimique.

Le seul matériel nécessaire est un saladier et un fouet. Il suffit de mélanger le tout, d’y rajouter le jus et le zeste des citrons et de le mettre la pâte obtenue dans un moule à manqué beurré et fariné.

Un gâteau simple à réaliser

Aucun geste technique n’est nécessaire pour réaliser le gâteau. En effet, il faut mélanger l’intégralité des ingrédients au fouet. Nul besoin de robot. Une fois la masse bien mélangée, il suffit de la verser dans le moule et d’enfourner à four chaud. La température dépend du four utilisé. Pour un four à chaleur tournante, 165 à 170 degrés est parfait. S’il s’agit d’un autre four, la température de 180 degrés sera parfaite.

Sans grande technicité

En fait, ce gâteau est excellent mais ne comporte aucun vrai geste technique. Mélanger des ingrédients au fouet est à la portée de chacun. Bien sûr il n’est pas interdit de se servir d’un batteur électrique, voire d’un robot. En fait, il n’y a qu’une opération qui peut s’avérer délicate et qui peut faire rater la recette. C’est le zestage du citron, de tous les agrumes en fait. Ce dernier doit bien entendu être sans traitement mais il convient d’utiliser une râpe de type microplane. En effet, les couteaux zesteurs font des zestes qui ne sont pas assez fins pour ce type de pâte. Cet ustensile est à garder pour les recettes où il faut des zestes en forme de filaments. Par contre que ce soit avec une râpe ou avec un couteau zesteur il faut être prudent. En effet, il ne faut jamais atteindre la partie blanche du citron. Cette dernière est amère et va donner mauvais gout au gâteau.