Simon Cowell , le juré de America’s got talent blessé au dos !

Simon Cowell, le célèbre producteur de musique et juré des émissions America’s Got Talent, Britain’s Got Talent ou encore The X Factor vient de se blesser relativement sérieusement dans le dos et a été opéré à Los Angeles.

Un producteur connu pour son flair

Simon Cowell est sans doute le producteur dont le visage est le plus connu. De nombreux chanteurs et groupes lui doivent leurs carrières et leurs succèss. Simon Cowell n’a pas son pareil pour trouver un nouveau talent ou en mettre un autre en valeur. C’est un producteur qui a un flair hors du commun. Par contre, le britannique est également connu pour ses remarques cinglantes. Il ne se gêne pas pour dire ce qu’il pense et les candidats refoulés en prennent souvent pour leur grade. D’un autre coté, il n’hésite jamais à arrêter un candidat quand il pense que le titre interprété n’est pas adapté, pour lui permettre d’interpréter une seconde oeuvre, et les résultats sont en général à la hauteur.

Un jeune papa qui a décidé de reprendre sa santé en main

En effet, le producteur, âgé de 61 ans est devenu papa pour la première fois en 2014. Ceci lui a permis de se poser des questions plus profondes sur sa vie. Mais ce n’est qu’en 2017, après une chute dans son domicile londonien où il aurait pu gravement se blesser qu’il a vraiment commencé à se préoccuper davantage de sa santé. En effet c’était une chute de tension qui avait provoqué l’accident. Cowell a expliqué qu’il a pris cela pour un avertissement. Celui qui disait vivre comme un vampire, en veillant la nuit et en dormant le jour a alors estimé qu’il était de sa responsabilité de père de se reprendre en main.

Une perte de poids impressionnante

Le producteur n’est pas homme à se fixer un objectif puis à le laisser tomber. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Un mode de vie sain, associant une nourriture équilibrée à la pratique d’un sport lui a permis de perdre 27 kilos de façon durable et équilibrée. C’est dans dans la droite ligne de cette résolution que l’accident a eu lieu. En effet, celui que les candidat appellent Simon a voulu enfourcher son nouveau vélo électrique dans sa propriété à Malibu, une petite ville du comté de Los Angeles et c’est là que l’accident s’est produit.

De graves blessures

Simon était en train d’étrenner son nouveau vélo à assistance électrique lorsque l’accident a eu lieu. Le célèbre producteur et juré de télé-crochets a lourdement chuté sur le dos, se blessant très gravement. Ce sont les secours qui l’ont évacué sur l’hôpital de Los Angeles pour passer des radios et divers autres examens. Dans son malheur, la chance a pourtant été de son coté. En effet, si Simon Cowell s’est fracturé des vertèbres, la moelle épinière a été épargnée, certes de peu, mais épargnée.

Une délicate intervention chirurgicale

Néanmoins les fractures de la colonne vertébrale sont graves et une équipe de chirurgiens a du intervenir très longuement pour réparer le dos du producteur. Selon des sources proches de l’émission America’s Got Talent, le juré le plus emblématique de l’émission a maintenant des broches dans le dos pour maintenir les vertèbres et lui permettre de guérir. Nul doute que la convalescence va être longue. D’ailleurs cette source ne le cache pas dès lors qu’elle a indiqué que le producteur ne sera pas en mesure d’assister au tournage du premier show en direct le 11 août. La date de son retour sur les plateaux n’est pas encore connue. Pour le moment Simon se repose de l’opération qui a été longue et délicate. On ne peut que lui souhaiter un bon rétablissement