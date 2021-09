Simon Castaldi (Les Marseillais vs Le Reste du Monde) : zoom sur sa relation amoureuse avec Adixia… “Du rire à du sérieux” !

Simon Castaldi a débuté il y a quelques jours son aventure dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde sur W9. La nouvelle star de télé-réalité a accordé un entretien aux journalistes de Télé-Star. Pendant les échanges, le fils de Benjamin Castaldi est revenu sur les débuts de sa relation amoureuse avec Adixia. Selon ses dires, ce serait au début pour rire. On vous en apprend plus dans cet article.

L’aventure de Simon Castaldi cet été

Lundi 30 août dernier a débuté la diffusion sur W9 de la sixième saison des Marseillais vs Le Reste du Monde. Les téléspectateurs avec beaucoup de joie ont pu retrouver leurs candidats préférés dans l’illustre programme diffusé tous les soirs. De nouveaux visages ont été dénichés et font désormais partie de la course cette année.

Parmi eux, Simon Castaldi qui intègre la famille du Reste du Monde depuis l’aventure tournée à Marrakech. Il vient donc allonger la liste du RDM aux côtés de Nikola Lozina le chef de famille et de Milla Jasmine. Également sont de la famille Mélanie ORL, Tristan Maurisse, Luna Skye, ainsi que Mathieu apparu sur les écrans récemment.

Le lapin blanc de la famille du RDM a accepté de se confier sur plusieurs sujets lors d’une interview avec Télé-Star. Il s’agit notamment de son aventure, sa rupture avec Giuseppa, sa bonne relation avec les Marseillais, etc. Le jeune homme de la vingtaine n’a écarté aucun sujet.

Il affirme qu’il est venu dans l’aventure angoissé parce que sa rupture avec son ex Giuseppa qu’il voulait récupérer était récente. Pour lui, c’était une expérience très intense. Toutefois, bien qu’étant adversaire des Marseillais, le jeune homme a pu tisser de bonnes relations avec ces derniers. C’était notamment le cas avec Thibault, Flo, Benjamin Samat et surtout Maëva.

Quant à cette dernière, Simon ajoute qu’ils ont été très proches et qu’elle l’avait beaucoup épaulé pendant la rupture.

La jeune star évoque les débuts de son histoire avec Adixia

Il faut dire que Simon Castaldi se montre plus épanoui que jamais aujourd’hui. On peut citer sa relation avec la belle Adixia avec qui il vit le grand amour pour cause. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Adixia est une candidate emblématique autrefois des Marseillais, mais désormais du RDM. Les amoureux se sont rencontrés sur le tournage de l’émission.

Face aux critiques des uns et des autres au sujet de leur différence d’âge, le jeune homme semble plutôt serein. Il avoue qu’il est fou d’amour pour sa dulcinée et que tout va très bien pour eux. Toutefois, cette relation n’était pas évidente au départ. Ils étaient en effet amis avant de se mettre ensemble. Simon confie que c’était juste pour rire au départ et que les sentiments ont eu raison d’eux progressivement.

Chemin faisant, ils se sont rendu compte qu’ils se plaisaient, et ils étaient d’accord sur plusieurs points. À ce stade, une chose est sûre, c’est que la relation est très sérieuse entre les deux amoureux. Simon aurait déjà présenté sa chérie à son père et les deux envisagent même d’emménager ensemble bientôt.