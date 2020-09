Shy’m tellement magnifique avec un tout petit maillot de bain sur un bateau !

Les fans de Shy’m savent que les clichés postés sur les réseaux sociaux et notamment Instagram font souvent grimper la température. En effet, elle vous invite parfois à plonger dans un très beau décolleté tout en gardant bien sûr son intimité.

La dernière photo de la chanteuse fait forcément grimper le mercure alors qu’il fait déjà très chaud.

Shy’m se trouve sur un bateau apparemment et elle a adopté un maillot de bain une pièce qui s’avère être blanc. Il n’y a pas de brides, il s’agit d’une version adaptée du bandeau. Shy’m a donc un corps de rêve que les femmes aimeraient avoir notamment pour les vacances d’été afin de se prélasser sur les plages.

Les fans adorent les photos de Shy’m

La chanteuse a l’art de savoir faire grimper la température sur Instagram, l’application peut clairement fondre comme la neige au soleil. N’oublions pas que la jeune femme a un corps de rêve, le fruit de nombreuses heures de travail notamment avec de la danse et du sport. Elle est donc largement suivie par les fans français qui n’hésitent pas à lui proposer un petit commentaire élogieux et sympathique.

Sa photo sur Instagram qui est assez glamour a été largement aimée, Philippe Bas a même eu l’occasion de rebondir .

. Il a tenté de faire remarquer à la jeune femme que ses pieds dépassaient, ce petit clin d’oeil pour ce décolleté apparemment a fait son petit effet auprès de sa communauté.

Shy’m a également proposé un cliché sur lequel, il semble qu’elle est seulement vêtue d’un bas, mais elle cache l’intimité du haut avec ses mains.

La température a tendance à grimper très rapidement sur le compte Instagram de Shy’m qui publie régulièrement des clichés, mais également des vidéos. Vous pourrez notamment en apprendre un peu plus sur elle et ses projets via les stories. Les clichés très sympathiques ne sont pas les seuls à rythmer l’application de la jeune femme puisque vous pourrez aussi savourer ses balades dans la nature, ses moments de repos et ses tentatives de soin avec des patchs pour les cernes. Ils rencontrent d’ailleurs un vif succès et ils vous permettent notamment de chasser rapidement ces marques de fatigue.

Shy’m dans la série Profilage

La jeune femme semble avoir plus d’une corde à son arc, car elle propose une prestation intéressante dans la série Profilage, vous avez eu l’occasion de la suivre au cours de plusieurs épisodes. Si vous ne connaissez pas Philippe Bas, sachez qu’il s’agit en réalité de son compagnon de tournage, il a donc réagi à sa dernière photo très réjouissante et l’acteur est aussi plébiscité sur les réseaux sociaux. Il est souvent considéré comme un très bel homme, les internautes peuvent apprécier comme il se doit les différents clichés qu’il peut partager. Il possède lui aussi un compte Instagram comme c’est le cas pour de nombreuses célébrités du petit écran.

Vous pourrez notamment le découvrir avec un ballon dans les mains, en train de faire de l’escalade et même sur sa moto. Son compte Instagram est très coloré et les jeunes femmes devraient apprécier certains de ses clichés. Il n’a donc pas manqué de réagir à celle postée par Shy’m qui est une jeune femme aussi connue pour ses prestations sur scène. Elle a également été dans l’émission Danse avec les stars que ce soit en tant que candidate ou membre du jury. Cela montre qu’elle a réellement plus d’une corde à son arc et elle possède de nombreux savoir-faire.