Shy’m enflamme toute sa communauté ! Son passé de refait surface avec 6 photos scandaleuses !

Shy’m : une première photo en petite culotte il y a quelques jours…

La chanteuse qui s’est révélée dans l’émission “Danse avec les stars” sur TF1, a publiée il y a quelques jours sur son compte Instagram une capture de son clip “Si tu m’aimes encore” où elle apparait en petite culotte et en t-shirt, à l’occasion de l’anniversaire de son album “Héros” dont est tiré cette chanson.

En effet, cet album particulièrement pour la chanteuse avait confirmé son ascension et l’avait révélée aux yeux du grand public une nouvelle fois.

On est loin de la photo d’elle avec un masque pendant la crise du coronavirus !

Ses plus de 800 000 fans sur le le réseau social avaient salué le succès de l’album et félicité une nouvelle fois la star. Il ne lui en a pas fallu plus pour avoir envie d’en montrer plus à ses nombreux fans…

Shy’m : après la pluie vient le beau temps…

Alors que ses fans se sont à peine remis de sa dernière photo, la chanteuse des tubes “Et alors” et “Femme de couleur” a décidé de passer à l’étape supérieure en postant une photo encore plus hot pendant le confinement ! Après plusieurs jours de pluie et heureuse de voir briller le soleil à nouveau, la star française a publié un cliché d’elle qui devrait faire beaucoup parler dans les prochaines heures :

“Il est revenu” https://www.instagram.com/p/CACleuOIDD5/

Accompagnant sa phrase avec un emoji soleil pour expliquer qu’elle parle du beau temps, elle y a ajouté également une référence très subtile au film d’horreur de 1990 “Il est revenu” où l’on peut apercevoir un clown terrifiant. Mais comment être sûr qu’il s’agit bien d’une référence au thriller américain ?

Et bien Shy’m, pour ne laisser aucun doute, a ajouté un emoji clown à sa publication Instagram. La chanteuse serait-elle une fan inconditionnelle des films d’horreur ? Rien n’en est moins sûr, mais on ne peut que remarquer le contraste incroyable entre son cliché noir et blanc et sa remarque sur le film de Tommy Lee Wallace.

Helena Noguerra réagit à la photo de Shy’m : “Mama mia”

A peine publiée sur son compte Instagram que la photo de Shy’m en soutien gorge a rendu dingue sa communauté qui s’est empressé de commenter la publication, mais même les autres stars de la chanson française ont également commenté la publication.

C’est par exemple le cas de la célèbre chanteuse Helena Noguerra (soeur cadette de Lio) qui a commenté d’un simple “Mama mia” (avec des emoji cornet de frites et coeur noir) sur la publication de Shy’m, mais aussi le chef pâtissier Julien Dugourd qui quant à lui publie des photos de gâteaux et pâtisseries qui font saliver sa communauté : une toute autre façon de tenir en haleine sa communauté de followers !