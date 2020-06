Shy’m photo enflamme la toile avec une nouvelle photo où on la voit avec sa sœur, les fans en redemandent !

Alors que la chanteuse n’est pas toujours prête à dévoiler sa vie privée, elle a tout récemment partagé un rare cliché où on peut la découvrir avec sa soeur comme on ne l’a jamais vu !

Shy’m : elle a une petite soeur dont elle a un très grand écart d’âge !

Peu de gens le savent, mais la chanteuse Shy’m a bien une petite soeur ! Et pourtant, étonnamment, la chanteuse ne se montre quasiment pas en sa compagnie et on a pu la voir que très rarement.

Pour autant, les deux soeurs ne semblent absolument pas être en froid, loin de là ! En effet, comme de nombreuses françaises et français, on suppose que la chanteuse a d’ailleurs pu la retrouver dès les annonces d’Edouard Philippe concernant le déconfinement.

Cela a été tout simplement une grande bouffée d’air pour de nombreuses familles qui étaient séparées de quelques kilomètres, puisqu’au départ les français pouvaient seulement circuler dans un rayon inférieur à 100 km. Une première étape qui a ravi certains français qui ont pu se rendre chez leurs parents, leurs grands-parents, mais aussi les autres membres de leur famille. On imagine que pour les personnes seules les plus fragiles, cela a dû être bien difficile à vivre car le confinement a malgré tout duré plusieurs semaines. Mais la levée du confinement par la suite et de la limite de déplacement des 100 km a permis à tous les français de retrouver leurs proches, notamment ceux qu’ils n’avaient pas vu depuis plusieurs semaines. Des moments de bonheur que les français ont pu vivre après ces mois difficiles, pour leur plus grand bien.

Concernant Shy’m, on imagine qu’elle en a profité pour retrouver également ses proches et particulièrement sa jeune soeur. Sur les réseaux sociaux, elle a partagé un cliché où on peut voir les deux femmes main dans la main en pleine nature, pour le plus grand bonheur des fans !

Shy’m : elle devenait une star alors que sa soeur était encore très jeune, mais connaît-elle ces chansons et son succès ?

Il faut dire qu’il y a un fossé entre les deux femmes, puisque la jeune soeur de Shy’m est née en 2015, alors que Shy’m commençait à être populaire en 2006. Alors qu’elle n’a que 21 ans seulement, elle fait un carton dans les charts français, de par sa voix mais aussi ses superbes pas de danse déjà à l’époque. Les fans en profitent pour se rendre dans les concerts de sa tournée qui font également un carton.

Alors qu’en 2005, on la retrouvait aux côtés du chanteur K.Maro dans une chanson intitulée « Histoire de luv' », personne n’aurait pu imaginer qu’aujourd’hui, 15 ans plus tard, elle serait en si bon chemin. En effet, la chanteuse Shy’m compte à son actif sept albums dont le dernier est sorti il y a quelques mois, en 2019. Cet album, qui s’intitule Agapé, a également fait un carton encore une fois ! Rien ne nous dit en revanche quand sortira précisément le prochain album de la star de la chanson française, et on imagine d’ailleurs que la crise sanitaire du coronavirus devrait s’inspirer, comme cela a été le cas pour d’autres artistes dans le monde probablement.

En effet, on ne sait pas encore si la chanteuse pourrait évoquer le sujet en chanson, mais quoi qu’il en soit cela a forcément dû provoquer du retard dans la production de son éventuel futur album, si elle est bien actuellement en train d’en préparer un. Mais alors que sa soeur est née en 2015, à son plus jeune âge elle était loin de se douter que sa soeur était aussi populaire, et on ne peut qu’imaginer sa surprise quand elle a enfin compris que sa soeur était une femme très reconnue dans le domaine de la musique.

Va-t-elle la prendre comme modèle pour devenir à son tour une chanteuse comme sa soeur Shy’m ? Nous devrions connaître la réponse dans quelques années, car la soeur de Shy’m est encore très jeune et on peut dire qu’elle a encore toute la vie devant elle pour faire ce choix !