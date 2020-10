Shy’m fait grimper la température avec son choix vestimentaire, découvrez toutes les photos

La dernière postée n’a pas manqué de commentaires lorsque la star est apparue plus sexy que jamais ce jeudi, sur une pose au bord de la piscine… Le compte Instagram de Shy’m est donc très sympathique.

Le cliché de Shy’m qui fait fondre la toile

Les clichés sexy de Shy’m ont toujours ébloui ses fans, qui en redemandent toujours. Pendant cette période de vacances, la chanteuse profite du beau temps pour balancer quelques belles photos sur son compte Instagram.

Ce 6 août 2020, on la voit assise sur une chaise pliante, habillée d’un body blanc transparent. Installée au bord d’une piscine, la chanteuse et actrice était pieds nus. La légende de la photo disait : « nature peinture pieds nus ».

Ce cliché plutôt torride a aussitôt déclenché des torrents de commentaires élogieux de la part des followers de l’artiste. On pouvait lire : « Magnifique », « Un rayon de soleil », ou encore, « La plus belle ». Ce fait n’est pas étonnant pour Shy’m, qui semble avoir un véritable don pour emballer ses fans, à chacun de ses postes. A 34 ans, la belle chanteuse n’hésite pas à montrer son corps de rêve, ses expériences capillaires, et même ses photos d’enfance.

A chaque fois, ses fans applaudissent ses clichés, comme se fût le cas au début du mois de juillet 2020, où Shy’m a fait valider son relooking capillaire par ses abonnés. Ces derniers ont également approuvés vivement, le retour de la chanteuse et actrice dans la série « Profilage » diffusée sur la chaîne française TF1. Elle incarnera le personnage d’Elisa Bergman, dans cette saison 10 de la série, aux épisodes 5 et 6.

Quand Matt Pokora commente les clichés de Shy’m…

Il n’y a pas que les fans de l’artiste qui commentent ses clichés. Ses amis célèbres dont Matt Pokora ou encore Philippe Bas, ne manquent pas souvent, de la taquiner à ce sujet. C’est ainsi que le chanteur M Pokora, a fait un commentaire sur l’une des photos que Shy’m a posté. C’était le 2 août passé, et cette dernière prenait la pose sur un bateau, en maillot de bain.

Rappelons que Shy’m et M. Pokora sont 2 jeunes artistes chanteurs qui ont marqué les années 2000 par leurs tubes. Aussi, si Matt Pokora a gagné la toute 1ère saison de l’émission « Danse avec les Stars », Shy’m a remporté la 2e saison de l’émission. En plus d’être d’excellents chanteurs et danseurs, les 2 amis partagent également semble-t-il, le même humour.

Le compagnon de Christina Milian n’a donc pas raté l’occasion de vanner sa consœur à propos de sa photo du dimanche 2 août 2020. Il s’agit d’une photo plutôt sexy comme Shy’m en a l’habitude, et qu’elle a postée sur son compte Instagram. Sur celle-ci, on la voit allongée sur un bateau à plat ventre. Même si la chanteuse porte un sweat à capuche, on devine qu’elle est également en bikini, puisqu’elle a les jambes nues. La photo dévoile également une belle vue sur son lieu de vacances. Si comme d’habitude ses fans ont été ravis, son ami M. Pokora a plutôt été taquin, concernant un détail sur la photo.

En effet, sur la photo, la météo semble faire des siennes, puisque de lourds nuages gris ont caché le soleil. N’ayant pas manqué cet aspect, M. Pokora s’est empressé de commenter : « Fait grave beau là-bas ! ». Notons que cette pointe d’humour a fait réagir les abonnés, qui ont été nombreux à appuyer la blague du papa d’Isaiah.