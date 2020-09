Shauna Sand annonce l’ouverture de son compte OnlyFans dans une vidéo sans ses vêtements !

Shauna Sand est une actrice américaine, élue Miss Mai en 1996 dans le célèbre magazine aux oreilles de lapin. En France, elle est surtout connue depuis Secret Story 3. Son ex mari Romain Chavent était l’un des participants les plus connus et appréciés du public. La production lui avait fait la surprise de la faire venir lors d’un prime évènement. Depuis, elle est connue pour mettre en avant son corps et a même vendu sa vidéo intime avec Antoine, son petit-ami de l’époque avec qui elle était venue dans Secret Story. La vidéo est diffusée sur internet sous le nom Shauna Sand Exposed.

Cette appli, c’est quoi ?

Trivialement, OnlyFans est surnommé « l’Instagram du p**** ». Le site a notamment fait parler de lui lorsque l’actrice (ancienne de Disney Channel) Bella Thorne a gagné un million de dollars en 24 heures après avoir dévoilé des photos privées que seuls les personnes qui s’abonnent à son compte (et donc paient pour cela) peuvent voir. Un record pour le site qui monte, et qui se retrouve souvent en Tendances sur Twitter.

Ils sont désormais plus de 25 millions d’utilisateurs à travers le monde qui suivent un ou plusieurs des 350 000 comptes créés. Le site a été lancé en 2016 au Royaume-Uni et se décrit à l’origine comme « un site d’abonnement qui permet aux créateurs de contenu de monétiser leur influence« . Le concept est simple : des « fans » s’inscrivent dans le but de s’abonner aux comptes de « créateurs » afin d’avoir accès à leurs photos ou vidéos (ils peuvent même leur envoyer des messages privés). Mais la grosse différence entre un cette appli et un Facebook ou un Instagram, c’est que le site accepte les photos sans vêtements…bien au contraire !

Des candidats de télé-réalité ont même créé un compte et se montrent sans rien. C’est le cas de Clément Castelli (Les Marseillais : South Africa, Les Vacances des Anges, Les Princes et les Princesses de l’amour 2) qui propose des photos et des vidéos aux personnes qui s’abonnent à son compte.

Des comptes qui rapportent gros

Mais pourquoi des starlettes de télé-réalité ou des stars françaises et internationales (comme Clara M, Cardi B…) créent un compte ? Car cela peut rapporter très gros. Le site fait parler quand des utilisateurs anonymes partagent sur les réseaux sociaux leurs gains sur la plateforme. Et ils sont parfois impressionnants.

Cela lance des débats sur Twitter qui sont plutôt virulents, entre ceux qui défendent les personnes qui décident de faire ce qu’elles souhaitent de leur corps, et ceux qui pensent qu’il s’agit d’une nouvelle forme de corruption du corps (puisque la plupart des comptes reçoivent de l’argent en échange de vidéos et photos).

Le compte Twitter de Clément Castelli est en tout cas dédié à sa promotion comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Shauna Sand : après la vidéo, les photos

Shauna Sand a sans doute flairé le potentiel financier derrière ce site et a donc annoncé à ses fans, grâce à une vidéo explicite, qu’elle avait créé son propre compte OnlyFans. L’actrice vue dans la série de NRJ 12 Hollywood Girls n’est pas inconnue des scènes comme celle-ci puisqu’elle est la star de sa propre vidéo intime et sait comment jouer avec son corps grâce à son expérience au sein du manoir du célèbre magazine.

On imagine qu’ils seront sans doute des milliers à vouloir en voir plus et avoir accès à des photos ou vidéos exclusives. On ignore encore combien il faudra débourser pour avoir accès à son compte mais sachez que cela varie entre 4,99 dollars et 49,99 dollars par mois. Par comparaison, Clément Castelli fait payer 14,99 dollars pour l’accès à son contenu.

Shauna Sand espère sans doute égaler voire dépasser l’incroyable record de Bella Thorne, une somme qui fait évidemment envie. Une chose est sure, cet Instagram sans limite risque de faire parler encore durant les mois à venir, surtout suite au confinement qui lui a fait gagner énormément d’abonnés désireux de se faire plaisir avec du contenu comme celui-ci.