Shannen Doherty : L’actrice vedette de « Beverly Hills 90210 » est atteinte d’un cancer du sein en stade 4… Elle choque ses fans en refusant qu’ils prient pour elle !

La vie de Shannen Doherty est loin d’être rose. Si elle a connu un succès extraordinaire dans sa carrière, on ne peut dire que le bilan du côté de sa vie personnelle soit aussi flatteur. La raison ? Un cancer du sein qui lui mène la vie dure depuis plus de cinq ans. On se souvient qu’en août 2015, l’actrice avait déclaré à la stupéfaction de tous qu’elle souffrait de ce mal et qu’elle avait été diagnostiquée tardivement. Quelques années après, elle a annoncé qu’elle était en rémission. Alors que tout le monde pensait que la vie lui souriait à nouveau, elle a révélé le 4 février dernier que le cancer était de retour et de manière plus virulente. Les prières de ses fans semblent l’exacerber et elle les refuse carrément !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ShannenDoherty (@theshando) le 23 Oct. 2020 à 10 :29 PDT

Du soutien oui, mais pas trop de soutien non plus !

Décidément, Shannen Doherty semble tomber de Charybde en Scylla. Un premier cancer dont on la croyait guérie il y a trois ans et la voilà à nouveau atteinte du même mal. Une triste nouvelle pour l’actrice et ses anciens confrères de Beverly Hills nouvelle version. Sa rémission que tout le monde croyait définitive n’aura été que de courte durée. On se doute bien que cela l’affecterait certainement dans son quotidien.

Cependant, même face à l’adversité, la comédienne ne semble pas baisser les bras. Elle est suivie par près de 2 millions d’abonnés sur Instagram et les messages de soutien de ces derniers arrivent par milliers chaque fois qu’elle fait une publication. Depuis qu’elle a annoncé le retour de son cancer, les internautes lui témoignent une très grande sympathie et lui adressent leurs prières.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ShannenDoherty (@theshando) le 3 Nov. 2020 à 7 :35 PST



Shannen Doherty avait été invitée pour le talk-show américain Entertainment Tonight et c’est pendant cet échange que la comédienne a souhaité partager ses impressions sur les réactions de ses abonnés. La femme de 49 ans a confié qu’elle ne se sentait pas à l’aise avec tout le soutien qu’elle reçoit de ses fans. Même si la presque cinquantenaire affirme qu’elle aime bien quand les gens lui disent qu’ils prient pour elle, l’actrice préfère qu’ils arrêtent de le faire.

Des propos qui étonnent les internautes

« C’est bon, tout va bien. » Il y a beaucoup de gens dans le monde qui auraient besoin de vos prières. Moi, je me sens vraiment en forme. J’ai une équipe médicale formidable qui me soigne. » Ce sont les mots qu’elle a envie d’envoyer à toutes ces personnes qui s’inquiètent pour elle. Il faut dire que ses fans ont été très surpris par ses propos. De toute évidence, elle se sent bien dans sa peau et les effets de la maladie ne se déteignent pas particulièrement sur elle.

En prenant la parole et en faisant de telles déclarations, la femme de 49 ans est aussi en train de faire changer l’image de l’opinion du public sur les personnes qui souffrent d’un cancer en stade IV. L’actrice est loin d’être dans un état végétatif et assure que pour l’instant, tout allait bien. On peut bien saluer ce courage et cette force de caractère qui lui donneront davantage de forces dans sa lutte contre le cancer.