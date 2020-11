Shanna Kress : ses révélations concernant ses cheveux, voici sa petite routine et sa photo au naturel

Les adeptes d’Instagram sont conscients qu’il faut que la communauté soit divertie, cela permet aussi d’attirer d’autres abonnés. Lorsque vous avez un business ou encore une chaîne sur YouTube, vous devez impérativement dynamiser les comptes sur les réseaux sociaux pour optimiser considérablement votre visibilité. Shanna Kress peut alors poser des questions assez simples à ses abonnés et ils sont souvent nombreux à apporter une réponse. Elle souhaitait alors savoir si les internautes susceptibles de la suivre ont tendance à sortir avec des cheveux naturels.

Shanna Kress réalise une petite routine pour ses cheveux

De nombreuses personnes n’ont pas forcément le temps de se préparer lorsqu’elles se réveillent. Elles peaufinent alors leur look sans s’attarder sur leur chevelure. Toutefois, Shanna Kress ne peut pas sortir avec des cheveux naturels qui n’ont pas été peignés par exemple. Elle propose tout de même une photo sur laquelle vous pouvez la découvrir avec « sa tignasse naturelle » qui n’a donc pas été peaufinée après son réveil.

Elle précise également qu’elle ne peut pas sortir avec des cheveux naturels, mais sur la photo, elle était maquillée .

. La jeune femme peut alors boucler les pointes au minimum ou seulement les lisser, mais il est impossible de sortir sans un minimum de préparation.

Elle a également reçu quelques commentaires élogieux de la part des internautes qui ont apprécié son look.

Certains internautes ont également conseillé à Shanna Kress de se dévoiler un peu plus souvent avec cette « tignasse naturelle » puisqu’elle lui correspond finalement très bien et son look semble plaire à tous les abonnés. Les internautes sont alors unanimes puisque l’adepte de la pratique sportive est « sublime ».

Le compte Instagram de Shanna Kress

Avec près de 2.9 millions d’abonnés, elle possède une communauté assez étoffée et elle propose plusieurs thèmes sur son compte Instagram. En effet, elle affiche son corps de rêve qui est aussi le fruit d’un travail assez important notamment avec le sport. Elle vous propose aussi de découvrir différentes recettes afin de conserver la ligne et vous aurez également ses prestations musicales puisque Shanna Kress est chanteuse. Cette dernière a d’ailleurs partagé quelques sons sur le web et les fans ont toujours été satisfaits du résultat.



Si vous suivez Shanna sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, vous pourrez clairement la découvrir au quotidien notamment pendant la réalisation des différents exercices physiques. Comme vous le savez sans doute, il est toujours agréable d’avoir un visuel puisque certains exercices sont assez spécifiques à effectuer. Sans le modèle, avec, uniquement, des mots pour vous guider, vous pouvez commettre des erreurs. C’est pour cette raison que les vidéos de Shanna Kress peuvent être intéressantes si vous souhaitez vous lancer dans la pratique d’un sport afin de conserver la ligne ou supprimer quelques kilos.