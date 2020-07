Séverine Ferrer dévoile un magnifique décolleté ! Elle fait baver ses fans, surprenante révélation !

L’animatrice s’est ainsi dévoilée en bikini dans son jardin, déclenchant de nombreuses réactions admiratrices de la part de ses followers.

Alors qu’une quatrième semaine de confinement s’achevait et que le président Emmanuel Macron avait annoncé que cette période durerait au minimum jusqu’au 11 mai, le temps peut paraître bien long pour beaucoup d’entre nous.

C’est pourquoi de nombreuses personnalités ont décidé de profiter de ce confinement pour échanger plus amplement avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux, comme Patrick Bruel qui interprète certaines de ses chansons pour ses fans ou encore Cyril Lignac, qui dévoile en direct ses secrets de cuisine !

D’autres préfèrent ravir leurs followers avec des clichés, comme la chanteuse Aya Nakamura, qui n’a pas hésité à se montrer en story Instagram son impressionnant décolleté.

Séverine, en bikini dans son jardin

Ce samedi 11 avril, c’est l’animatrice Séverine Ferrer qui a tenu à soutenir ses fans sur les réseaux sociaux en leur offrant un selfie, sur lequel elle apparaît en bikini dans son jardin. Un post Instagram qui met en valeur par un décolleté XXL. Un message que l’ancienne présentatrice star de la chaîne M6 a tenu à accompagner d’un message porteur d’espoir :

« Parce qu’il y a des jours avec et des jours sans! Cette période de confinement nous en apprend tellement sur nous-mêmes! Ne baissons pas les bras! Ne perdons pas confiance en nous! On se ressaisit! Ne pensons pas à demain on aura tout le temps de le faire dans quelques semaines! Vivons! Nous sommes en pleine santé et c’est ça l’essentiel!!! On pense toujours à nos héros, aux malades qui se battent au quotidien contre ce foutu virus et on reste chez nous!!! Bon week-end le Amis!!! »

Dans son message Instagram, Séverine Ferrer qui semble se trouver confinée à La Réunion, a tenu à adresser ses pensées au personnel soignant, qui à ses yeux sont de véritables « héros », mais aussi aux « malades qui se battent au quotidien contre ce foutu virus ».

L’ex-animatrice de M6 a conclu en souhaitant à ses abonnés de passer un bon week-end.

Nul doute qu’avec ce cliché Instagram, les followers de Séverine Ferrer ont été ravis, leurs commentaires en dessous de la publication ne laissant aucun doute : « Whaouuuuu », « Humm toujours aussi belle », « Le temps n’a aucun impact sur toi, j’ai l’impression de voir la même Séverine qu’à l’époque sur M6 ! » ou encore « Sublime en blonde »…

Biographie express de Séverine Ferrer

Compte Instagram : @severineferrerofficiel

Naissance : 31 octobre 1977, à Montpellier.

Grandit à La Réunion.

Elue à 7 ans Mini-Miss Réunion.

Anime, enfant, sa propre émission : « Le Séverine Club », sur RFO Réunion.

Apparaît dans des séries comme « Studio Sud » ou encore « Classe Mannequin ».

1997 à 2005 : animatrice vedette de M6 pour l’émission « Fan de ».

Apparaît au cinéma dans « Delphine 1 – Yvan 0 » de Dominique Farrugia ou encore « Ça reste entre nous le premier » de Martin Lamotte.

2006 : joue dans « A fond la caisse », pièce de théâtre à la Grande Comédie.

2011 : « Bonjour Ivresse » au Théâtre le Temple.

2012 : reprend le rôle d’Astrid Veillon dans « Ma Première Fois », au Palais des Glaces.

Comme c’est le cas pour de nombreuses personnalités, l’ennui est au rendez-vous. Séverine Ferrer tente alors de trouver des occupations et elle a la chance de posséder un jardin, ce n’est pas le cas pour tous les Français. Elle profite alors du soleil et elle a décidé de fêter l’arrivée de l’été avant le mois de Juin.