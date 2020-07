Sebastian Athié : découvrez de quoi est morte la star de Disney

View this post on Instagram

Que decirte hermano. Que decirte que ya no te vengo diciendo desde que se me rompió el corazón. Amor y fuerza. Fuerza para tu querida familia y para tus seres queridos. Fuerza para tu querida Mama, para tu Papa, y para toda tu familia. Todavía no entiendo. No se ni por donde empezar a procesar. Pero sabes lo que te quiero. Lo agradecido que estoy por lo que vivimos juntos. No tengo palabras Sebucha. Solo amor y agradecimiento. Asi que viaja hermano!!! Viaja por el universo como viajabas con tu mente y con tu corazón. Viaja en paz que acá no dejaste más que luz y amistades que nunca te olvidarán. Te quiero broury. Nos vemos del otro lado🚀